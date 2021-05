10 filmes com finais surpreendentes para ver na Netflix em 2021

Para os espectadores que gostam de ser surpreendidos, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes com finais inesperados para assistir na Netflix em 2021. Além de mistérios intrigantes, que vão te deixar com curiosidade do início ao fim, estes longas apresentam tramas complexas e envolventes. Além disso, todos foram bem avaliados em sites de cinema, como IMDb e Rotten Tomatoes. Entre eles, destacam-se “A Ligação” (2020), de Lee Chung-hyeon; “À Espreita do Mal” (2019), de Adam Randall; e “Nerve” (2016), dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

Eu Me Importo (2021), J. Blakeson Marla Grayson é uma mulher que ganha a vida tornando-se guardiã legal de idosos ricos. Alegando que essas pessoas são incapacitadas mental e fisicamente, ela ganha o direito de ser tutora delas. Marla pensa ter encontrado a nova vítima perfeita: uma viúva sem filhos ou outros parentes próximos. Mas, ao tentar enganar a velhinha, Marla descobre que ela é mais lúcida do que aparenta e tem contatos perigosos na máfia.

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon Kim Seo-yeon acaba de se mudar uma antiga mansão isolada de sua família. No local, ela encontra um telefone sem fio e começa a receber misteriosas ligações, nas quais uma mulher diz que está sendo torturada pela mãe. Seo-yeon logo descobre que a mulher ao telefone, Oh Youn-sook, está morando na mesma casa, mas em alguma época do passado. As duas trocam informações sobre suas vidas e descobrem que, se Youn-sook tomar certas atitudes, pode mudar o destino de Seo-yeon.

Fuja (2020), Aneesh Chaganty Chloe é uma adolescente que usa cadeira de rodas e possui vários problemas de saúde. Por conta de suas limitações, ela é educada em casa pela mãe, Diane, e nunca tem contato com o mundo exterior. Com o passar do tempo, Chloe amadurece e percebe o comportamento estranho de Diane. Ao vasculhar alguns documentos, ela descobre segredos perigosos e começa a desconfiar das verdadeiras intenções de sua mãe.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

À Espreita do Mal (2019), Adam Randall Em “À Espreita do Mal”, um garoto de 12 anos desaparece durante um passeio de bicicleta. O investigador Greg Harper está à frente do caso e, enquanto tenta descobrir pistas, precisa lidar com seus problemas conjugais com a esposa, Jackie. Além de toda tensão, Greg percebe que uma presença maligna está em sua casa, ameaçando a vida de seu filho adolescente. Greg começa a desconfiar que o espírito tem alguma ligação com o garoto desaparecido.

Fratura (2019), Brad Anderson Ray viaja por uma estrada isolada com sua mulher, Joanne, e sua filha de seis anos, Peri. Quando eles param para descansar, Peri cai em uma vala e quebra o braço. Preocupado, Ray dirige para o hospital mais próximo e implora para que atendam a garota rapidamente. Enquanto Joanne leva Peri para fazer um exame, Ray acaba dormindo na sala de espera. Quando acorda, ele descobre que sua família desapareceu.

Sonhos Lúcidos (2017), Jun-sung Kim Dae-ho, um jornalista investigativo, faz de tudo para rastrear o paradeiro de seu filho, que foi raptado há três anos. Como uma de suas últimas tentativas, Dae-ho decide tentar encontrar o filho por meio da técnica dos sonhos lúcidos. Com a ajuda de uma psiquiatra, ele consegue invadir a memória e os sonhos de outras pessoas para descobrir o que realmente aconteceu no dia do sequestro.

Nerve (2016), Henry Joost e Ariel Schulman A tímida Vee DeMarco é uma estudante comum, prestes a entrar na faculdade. Após uma briga com sua melhor amiga, ela decide provar que também tem atitude e se inscreve no Nerve, um jogo online. O Nerve é dividido entre observadores e jogadores, sendo que o primeiro grupo decide as tarefas e paga por elas, enquanto o segundo deve executar tudo sem questionar. No início, Vee se diverte, mas logo os desafios começam a ficar muito perigosos.

Secuestro (2016), Mar Targarona Patricia de Lucas, uma famosa advogada, entra em pânico ao descobrir que seu filho, Victor, desapareceu da escola sem deixar vestígios. Horas depois, o garoto aparece, machucado, alegando ter sido sequestrado por um homem. Após investigações da polícia, Victor identifica o suposto sequestrador. Mas como as provas são insuficientes, o homem acaba sendo solto. Temendo pela vida de seu filho, Patricia resolve fazer justiça com as próprias mãos.