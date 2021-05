10 melhores séries de suspense psicológico para ver na Netflix

Tabula Rasa (2017), Malin-Sarah Gozin e Veerle Baetens

Após sofrer um grave acidente de carro, Mie D’Haeze desenvolve amnésia. Ela é considerada suspeita no desaparecimento de Thomas De Geest e está na mira da polícia. Mas apesar de ter sido vista com o homem, Mie não se lembra dele. Com a mente confusa, ela é internada em uma instituição psiquiátrica. Para solucionar o caso, o inspetor Wolkers tenta ajudá-la a recuperar suas memórias.