8 séries indicadas ao Oscar Britânico 2021 que você pode assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

O BAFTA TV 2021, prêmio concedido pela Academia Britânica de Artes da Televisão e Cinema, será realizado no dia 24 de maio, em Londres. A premiação, que é considerada o “Oscar da TV Britânica”, já anunciou as séries e programas de TV em geral que concorrem nas várias categorias. Considerando apenas os seriados, a Bula reuniu em uma lista as produções indicadas que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, as principais plataformas de streaming no Brasil. “The Crown”, de Peter Morgan, é uma das líderes de indicações e concorre a dez estatuetas, enquanto “Sex Education”, de Laurie Nunn, disputa em seis categorias. “Gangs of London”, de Corin Hardy; e “Normal People”, de Sally Rooney e Alice Birch, estão no canal pago Starzplay, do Prime Video, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Netflix

Bridgerton, de Sherre Folkson e Alrick Riley Daphne Bridgerton é a debutante mais bela da temporada de verão em Londres e todos esperam que ela arrume um bom marido. Mas os pretendentes que aparecem não são interessantes. Do outro lado, o duque Simon é requisitado por todas as mães da região, que desejam tê-lo como genro. Então, Daphne e Simon começam a fingir que estão flertando. Dessa forma, ele é esquecido pelas mães e ela pode fugir dos pretendentes. “Bridgerton” concorre na categoria Momento Imperdível da TV.

Criminal UK, Jim Field Smith “Criminal UK” se passa dentro de uma sala de interrogatório policial, onde investigadores de Londres se envolvem em intensos jogos psicológicos para conseguir que os suspeitos revelem a verdade sobre os crimes investigados. Cada episódio é independente e apresenta policiais, suspeitos e advogados diferentes. A série concorre em duas categorias do BAFTA 2021: Atriz Coadjuvante (Sophie Okonedo) e Ator Coadjuvante (Kunal Nayyar).

Feel Good, de Mae Martin e Joe Hampson Nesta série, a comediante canadense Mae Martin interpreta uma versão de si mesma. Recém-chegada em Londres, ela está buscando oportunidades no cenário do stand-up comedy. Em uma de suas apresentações, ela conhece George, uma mulher que se identifica como heterossexual. Mas, as duas acabam se apaixonando, o que gera muitos conflitos. Além disso, Mae tenta lidar com seu vício em álcool e drogas. Mae Martin concorre ao BAFTA de Melhor Atriz de Comédia.

Nada Ortodoxa, de Maria Schrader Inspirada em uma história real, a série conta a história de Deborah Feldman, que nasceu em uma seita judaica fundada no Brooklyn por sobreviventes do Holocausto. Essa comunidade acreditava que o genocídio era um castigo dado por Deus e que eles deviam obedecer às regras religiosas mais conservadoras do judaísmo. Feldman teve uma infância repressiva e foi obrigada a se casar aos 17 anos. Aos 19, ela decidiu fugir para Berlim. “Nada Ortodoxa” concorre na categoria de Melhor Série Internacional.

Sex Education, de Laurie Nunn A série conta a história de Otis, um adolescente com dificuldade para fazer novos amigos. Apesar de ser virgem, ele é filho de uma terapeuta sexual, que fala abertamente sobre sexo. Então, Otis se considera um especialista no assunto e junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, monta uma clínica de saúde sexual clandestina dentro da escola para oferecer terapia aos outros estudantes. “Sex Education” concorre em cinco categorias do BAFTA 2021.

The Crown, de Peter Morgan Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. A 4ª temporada cobre o período em que Lady Di se casa com o Príncipe Charles. “The Crown” concorre em dez categorias do prêmio, incluindo Melhor Série de Drama.

Amazon Prime Video

Gangs of London, de Corin Hardy Após a morte de Finn Wallace, o chefe da mais poderosa família do crime de Londres, a cidade é tomada por turbulentas lutas por poder entre as gangues. Em meio a tantas disputas, Sean, o filho de Finn, tenta assumir o controle dos negócios da família. Para conter os grupos armados, ele com a ajuda de Elliot Finch, um gângster que ascende rapidamente no submundo do crime londrino. “Ganfs of London” concorre ao prêmio de Melhor Série Dramática.