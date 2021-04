10 melhores livros para ler em 2021

Baixo Esplendor, de Marçal Aquino

“Baixo Esplendor” marca do retorno de Marçal Aquino à literatura, 16 anos depois do sucesso de ‘Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios”. A trama se passa em 1973, um dos períodos mais duros da ditadura militar no Brasil. Miguel, um agente do setor de Inteligência da polícia civil, se infiltra em um grupo de ladrões de carga, tornando-se íntimo de Ingo, o chefe, que não só apadrinha sua entrada no bando como lhe apresenta a irmã, Nádia, com quem Miguel inicia um relacionamento intenso. Miguel acredita que, na hora certa, não terá dificuldades para romper os laços surgidos durante a operação. Mas as coisas não saem como ele imagina, pois ele se apaixona profundamente por Nádia.