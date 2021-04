10 filmes leves para assistir na Netflix em 2021 e aliviar a ansiedade

O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas com algum transtorno de ansiedade e os índices cresceram significativamente na pandemia. Em momentos de inquietação, assistir a filmes que auxiliam a desacelerar a mente pode ser uma boa opção. Para ajudar, a Bula reuniu em uma lista dez longas leves disponíveis na Netflix que vão amenizar sua ansiedade. As obras selecionadas possuem um ritmo calmo e trazem mensagens positivas sobre amor, amizade, amadurecimento e superação. Entre elas, estão “Um Banho de Vida” (2019), de Gilles Lellouche; e “People Places Things” (2015), de James C. Strouse. É importante ressaltar que os filmes não substituem o tratamento médico. Se você sofre com ansiedade, procure ajuda profissional.

A Última Nota (2020), Claude Lalonde Henry Cole é um aclamado pianista que se prepara para retornar aos palcos após uma pausa da carreira, motivada pela morte de sua mulher. As apresentações são ameaçadas por suas crises de ansiedade, que agora acontecem com mais frequência, e por sua notável confusão mental. A jornalista Helen Morrison, que deseja escrever um artigo sobre Cole, dá a ele incentivo e inspiração para voltar a tocar.

O Despertar de Motti (2019), Michael Steiner Motti, um jovem judeu ortodoxo, encontra-se em um momento decisivo da vida. Sua mãe acredita que ele deve se casar e vive lhe apresentando candidatas ao matrimônio. Mas, as mulheres que a mãe escolhe têm um problema: todas se parecem com ela. Ao mesmo tempo, Motti se apaixona secretamente pela não judia Laura, sua colega da faculdade. Laura é uma garota liberal e certamente não seria aceita como nora por sua mãe.

Um Banho de Vida (2019), Gilles Lellouche Bertrand, um pai de família desempregado, sofre de depressão. Depois de um tratamento ineficaz, ele começa a frequentar a piscina de seu bairro e se junta à equipe masculina de nado sincronizado. Durante os treinos, os atletas amadores compartilham suas frustrações e alegrias, tornando-se grandes amigos. Sob o comando da ex-atleta olímpica Delphine, eles decidem participar de um campeonato mundial.

Um Inverno em Nova York (2019), Lone Scherfig Clara é uma jovem mãe em busca de recomeço. Fugindo do marido abusivo, ela sai de casa com os dois filhos no carro, em direção a Nova York. Quando o veículo é rebocado, eles são resgatados das ruas por Alice, uma jovem que leva Clara e as crianças para um abrigo de emergência. Aos poucos, Clara recebe ajudas inesperadas de estranhos e começa a vislumbrar um novo futuro para sua família.

Não Estou Louca (2018), Nicolás López Carolina leva uma vida perfeita, exceto pelo fato de estar chegando aos 40 anos e não conseguir engravidar. No mesmo dia em que é diagnosticada com infertilidade, ela descobre que seu marido tem um caso com sua melhor amiga, que está grávida. Em crise, Carolina tenta tirar a própria vida, mas sobrevive e é levada para uma instituição psiquiátrica. Ela quer sair da clínica o mais rápido possível, mas acaba fazendo grandes amizades.

Beleza Oculta (2017), David Frankel Howard, um promissor publicitário, entra em depressão após a morte de sua única filha. Ele se afasta dos amigos, do trabalho e só encontra alívio escrevendo cartas para a morte, o tempo e o amor. A empresa que ele criou em parceria com alguns amigos está indo à falência, mas ninguém consegue incentivá-lo a voltar, mesmo após dois anos de afastamento. Por isso, os sócios de Howard procuram uma maneira inusitada de ajudá-lo.

Nada a Esconder (2017), Fred Cavayé Um grupo de amigos que se conhecem há anos se reúne para jantar. Durante a reunião, um deles propõe uma brincadeira: todos devem colocar o celular no meio da mesa e qualquer mensagem que chegar deve ser compartilhada com os outros. Ao longo do jogo, a imagem que cada um construiu de si vai sendo desconstruída perante os outros e o que deveria ser uma brincadeira acaba gerando tensões entre os amigos.

People Places Things (2015), James C. Strouse Will Henry é um ilustrador e instrutor de arte que foi abandonado pela mulher. Ela pede que Will cuide das filhas, gêmeas, pois a babá pediu demissão. Ao mesmo tempo em que tenta organizar sua rotina para dar atenção às garotas, Will tenta superar o trauma de término de seu casamento. Aos poucos, ele consegue encontrar uma nova rotina e se abre para um novo relacionamento.

Colcha de Retalhos (1995), Jocelyn Moorhouse Enquanto escreve seu trabalho final para o mestrado, a jovem Finn decide passar uns meses na casa da avó, onde todos os dias um grupo de mulheres se reúne para fazer colchas de retalhos e contar histórias. Ao ouvir sobre a vida dessas mulheres fortes e determinadas, Finn repensa suas próprias escolhas, principalmente a de se casar com o noivo, Sam. Neste meio tempo, ela se sente atraída por um desconhecido.