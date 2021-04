10 séries novas com poucos episódios para assistir na Netflix

Sombra e Ossos (2021), Eric Heisserer

O reino de Ravka há milênios se encontra dividido em dois por uma gigante barreira de sombras. A jovem Alina Starkov é recrutada pelo Primeiro Exército do Czar para acompanhar os Grishas, seres com poderes mágicos que combatem as forças malignas. Alina descobre que é uma Conjuradora do Sol, um tipo muito raro de grisha, sendo a única pessoa capaz de combater as sombras. Enquanto aprende a controlar suas habilidades, Alina se torna alvo dos inimigos do reino.