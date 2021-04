Os 20 livros mais impactantes dos últimos 50 anos

De Verdade (2008), de Sándor Márai

Escrito ao longo de quatro décadas “De Verdade” disseca os conflitos do amor e do casamento, além de revelar os bastidores da burguesia decadente da Europa entre as duas grandes guerras. Numa confeitaria de Budapeste, Ilonka conta a uma amiga a história de seu casamento desfeito com Péter, e relembra a inutilidade do esforço para conquistar o ex-marido, apaixonado pela criada Judit. Depois, em um café, Péter narra a um amigo a sua versão sobre a separação. Trinta anos mais tarde, na cama de um quarto de hotel em Roma, Judit fala com o novo namorado sobre a união com Péter, condenada desde o início pelas amarras impostas a seu parceiro, nobre por herança e filiação. Finalmente, em Nova York, um baterista de cabaré, o último confidente de Judit, faz uma crítica áspera da ditadura da sociedade de consumo.