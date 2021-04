Amazon disponibiliza livros gratuitos de autores de 10 países em comemoração ao Dia Mundial do Livro

O Dia Mundial do Livro é comemorado em 23 de abril e para celebrar a data, a Amazon está distribuindo gratuitamente dez e-books em inglês. Para fazer o download, é preciso criar uma conta no site. As obras podem ser baixadas em aparelhos Kindle, tablets Amazon Fire ou pelo aplicativo Kindle, disponível para PC e dispositivos móveis. Um dos títulos disponíveis é “Amora”, livro de contos da brasileira Natalia Borges Polesso, que venceu o Prêmio Jabuti na categoria “Contos” em 2016. “A Single Swallow” (2020) é um romance da premiada autora chinesa Zhang Ling e narra a história de Ah Yan, a partir das perspectivas de três homens que passaram por sua vida.

A intenção da Amazon é popularizar autores e leituras de diferentes países. A promoção do Dia Mundial do Livro será encerrada às 03h59 do dia 25 de abril. Confira, abaixo, quais são as dez obras disponíveis:

Return to the Enchanted Island: A Novel (2019), Johary Ravaloson

You, Me and the Colors of Life (2010), Noa C. Walker

The Strange Journey of Alice Pendelbury (2019), Marc Levy

A Single Swallow (2020), Zhang Ling

The Broken Circle: A Memoir of Escaping Afghanistan (2019), Enjeela Ahmadi-Miller

At The End of The Matinee (2016), Keiichiro Hirano

Some Days (2020), María Wernicke

Amora (2016), Natalia Borges Polesso

The Son and Heir: A Memoir (2014), Alexander Münninghoff

The King of Warsaw: A Novel (2016), Szczepan Twardoch

