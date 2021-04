12 filmes leves, divertidos e engraçados para ver na Netflix e deixar 2021 melhor

Pense como Eles (2012), Tim Story

O filme acompanha a história de quatro casais. As mulheres, todas amigas, começam a ler o livro “Aja como uma dama, pense como um homem”, do escritor Steve Harvey, e aprendem lições para tomar o controle do relacionamento. Ao verem que suas namoradas estão agindo de maneira semelhante, os homens resolvem ler o livro também para montar um plano de vingança contra elas.