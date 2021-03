10 séries divertidas da Netflix que vão te distrair das notícias ruins

Bem-Vindo à Família (2018), Pau Freixas e Paco Caballero

Ângela é uma mulher mal-humorada e mãe de três filhos. Desde que seu marido a abandonou, sustentar a família sozinha tem sido um desafio. Quando é despejada de seu apartamento, Ângela encara seu maior orgulho para pedir abrigo na casa do pai, Eduardo, com quem ela não fala há 20 anos. Ao chegar lá, ela é recepcionada por Victória, a nova mulher de seu pai. As duas não se gostam, mas precisam superar as diferenças, já que ambas dependem do dinheiro de Eduardo.