10 livros para relaxar e se desconectar do home office

Um Artista do Mundo Flutuante (1986), de Kazuo Ishiguro

Masuji Ono, protagonista e narrador deste romance do vencedor do prêmio Nobel de literatura, é um homem de seu tempo. Ainda jovem Masuji, desafia o pai para seguir a vocação como pintor e, durante seu desenvolvimento criativo, luta contra as amarras da arte tradicional japonesa. Usando de sua influência perante as autoridades do governo imperial, Ono busca ajudar pessoas de bem em situações menos favorecidas do que a sua. Anos depois, já aposentado, Masuji procura entender as mudanças vividas pelo país e impressas na mentalidade da geração mais jovem, da qual fazem parte suas duas filhas. Ao analisar por que as negociações para o casamento de sua caçula foram interrompidas, o protagonista se vê levado a rememorar sua vida de artista e professor respeitado e a enfrentar a consequência dos próprios atos no destino de seus descendentes.