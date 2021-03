12 vinhos fantásticos que custam até 80 reais

Casa del Bosque Sauvignon Blanc Reserva

Este elegante vinho branco chileno, produzido no Valle de Casablanca, é destinado para quem aprecia a bebida com todos os sentidos. Mostra grande personalidade, com notas intensas de limão, melão verde e gengibre. Fresco e agradável, combina com frango assado, crustáceos e risotos com frutos do mar.