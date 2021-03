Muitos museus estão disponibilizando imagens de suas obras online, como forma de tornar a arte acessível às pessoas durante a pandemia da Covid-19. Com o intuito de juntar todas as coleções em um só lugar, o programador Chase McCoy criou o Museo, um mecanismo de busca de imagens gratuitas de alguns dos melhores museus do mundo.

Atualmente, estão disponíveis as artes do Rijksmuseum, o mais importante da Holanda; do Art Institute of Chicago, que possui uma das mais notáveis coleções do impressionismo; do Minneapolis Institute of Art; e o acervo de imagens da The New York Public Library, que figura entre as melhores bibliotecas do mundo. Segundo Chase McCoy, novas coleções serão adicionadas com o passar do tempo.

Todas as imagens são de domínio público, ou seja, podem ser baixadas e utilizadas gratuitamente, ainda que seja recomendado dar os créditos ao artista. Você pode pesquisar as obras digitando palavras-chave, como “love”(amor) ou “journey” (jornada), sendo que os resultados são melhores com as palavras em inglês. Também é possível procurar pelo nome de artistas, como Edgar Degas ou Rembrandt.

Após clicar na imagem escolhida, o visitante é redirecionado para o site da instituição, onde pode fazer o download gratuito. Os resultados não se limitam a obras convencionais e é provável que o usuário do site descubra muitas curiosidades sobre a arte de diferentes épocas e lugares do mundo.

Clique para acessar: 2 milhões imagens de obras de arte em alta resolução para download gratuito