10 filmes da Netflix que combinam com uma taça de vinho

O Juiz (2014), David Dobkin

Hank Palmer, um advogado bem-sucedido, retorna à sua pequena cidade natal para o velório da mãe. Ao chegar, ele descobre que seu pai, o respeitado juiz Joseph Palmer, está sendo acusado de assassinar um antigo desafeto. Apesar de não ter uma boa relação com o pai, Hank decide ficar na cidade para defendê-lo. Com o passar do tempo, eles tentam curar as velhas feridas e aceitar que precisam um do outro.