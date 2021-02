As 10 melhores séries para maratonar na Netflix em 2021, segundo nota do IMDb

Com milhares de opções no catálogo, escolher o que assistir na Netflix pode ser um desafio que requer muito tempo. Para facilitar a escolha, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas séries disponíveis no serviço de streaming que são dignas de uma maratona em 2021. Os seriados foram selecionados de acordo com as avaliações que receberam no IMDb, um dos maiores sites especializados em cinema. A seleção abrange produções de diferentes épocas e gêneros, como a recente minissérie de suspense “Por Trás de Seus Olhos” (2021), de Steve Lightfoot; e a premiada “How to Get Away with Murder” (2014), dirigida por Peter Nowalk.

A Maldição da Residência Hill, Mike Flanagan Em 1992, o casal Hugh e Olivia se muda com os cinco filhos para a mansão Hill. O objetivo deles é reformar a casa para vendê-la depois por um preço mais alto. Mas, situações sobrenaturais ocorrem frequentemente no lugar, perturbando a família. Anos depois, a caçula da família se suicida após revisitar a residência. Então, os irmãos decidem voltar ao local para entender o que aconteceu.

2 — Cobra Kai, Josh Heald e Jon Hurwitz A série se passa 34 anos após “Karate Kid” (1984) e acompanha Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rivais no filme. Johnny, insatisfeito com os caminhos que tomou na vida, busca redenção reabrindo a academia de karatê Cobra Kai, reacendendo sua competição com Daniel, que já tem um negócio bem-sucedido na mesma área e está tentando manter a vida em equilíbrio sem a ajuda de seu mentor, sr. Miyagi.

3 — Vikings, Michael Hirst A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração da Escandinávia medieval, e no lendário viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. Após ataques bem-sucedidos na Inglaterra, Ragnar ascende ao poder e se torna o Rei da tribo dos Vikings. Para conquistar outras nações, ele conta com o apoio de outros guerreiros e de sua família, incluindo seu irmão, Rollo, e suas duas esposas, a escudeira Lagertha e a princesa Aslaug.

4 — Suits, Aaron Korsh Após ser pego vendendo uma prova, o brilhante Michael Ross foi expulso da faculdade de Direito. Mas, devido a sua inteligência impressionante, ele consegue ser contratado por Harvey Specter, um dos melhores advogados de Manhattan. Aos poucos, Ross se torna o pupilo de Specter, que ensina ao novato todos os segredos do ramo jurídico.

5 — The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich Geralt de Rivia, um caçador de monstros profissional conhecido como Witcher, luta para manter sua humanidade em um mundo medieval cheio de pobreza e violência, governado por reis e magos corruptos. Ao longo de sua jornada solitária, ele conhece uma feiticeira ambiciosa, Yennefer, e a princesa Ciri, uma jovem fugitiva com poderes sobrenaturais. A obra é baseada numa série de livros homônima de Andrzej Sapkowski, que também foi adaptada para uma popular franquia de jogos.

6 — Travelers, Brad Wright Em um futuro pós-apocalíptico, os sobreviventes descobrem como enviar a consciência de um humano de volta no tempo, para dentro de pessoas que vivem no século 21. O objetivo é fazer com que essas pessoas ajam de forma diferente, evitando catástrofes que impactaram negativamente a Terra. As missões dos “viajantes” são ditadas pelo Diretor, uma inteligência artificial que monitora a linha do tempo do mundo.

7 — Como Defender um Assassino, de Peter Nowalk Annelise Keating é uma advogada prestigiada e professora de direito na Universidade de Middleton, onde ministra uma matéria conhecida como “Como se Livrar de um Assassinato”. Todo ano, ela escolhe os cinco melhores alunos de sua turma para trabalharem com ela em seu escritório, onde poderão encarar casos reais. Ao mesmo tempo em que guia seus pupilos em situações perigosas, Annelise precisa lidar com os problemas de sua conturbada vida pessoal.

8 — The Sinner, Antonio Campos, Tucker Gates e Brad Anderson Cora Tanetti leva uma vida feliz ao lado de sua família até que, durante um ataque de raiva, ela assassina um homem na praia. Após ser presa, Cora afirma nunca ter visto a vítima antes e não consegue explicar por que o matou. Para desvendar a mente de Cora, o detetive Harry Ambrose pede que ela faça sessões de hipnose. Aos poucos, ela relembra os episódios traumáticos de seu passado.

9 — Amigas para Sempre (2021), Maggie Friedman Tully e Kate se conheceram em 1974, ainda na pré-adolescência. Kate, uma garota nerd e introvertida, e Tully, a mais popular do colégio, surpreendentemente se tornam grandes amigas. Agora, 40 anos se passaram e elas continuam se apoiando em todos os bons e maus momentos. Mas uma traição gera uma tragédia na vida das amigas, ameaçando separá-las pela primeira vez.