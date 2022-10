Livros clássicos traduzidos para o português com download gratuito

O Projeto Sesc Digital Literatura Livre está disponibilizando em formato e-book, livros clássicos de diferentes países. O objetivo do projeto é possibilitar o acesso a obras que estão em domínio público, mas que ainda enfrentam uma barreira para chegar gratuitamente aos leitores: a tradução.

As obras escolhidas fazem um diálogo com a atualidade e contam histórias de povos que ajudaram na construção do país. “Tendo como pauta os movimentos migratórios para o Brasil, Literatura Livre colabora para difundir o acesso à cultura de diferentes países e estimula a leitura, reafirmando os propósitos educativos das ações socioculturais do Sesc”, diz o site.

Os livros são bilíngues: além da tradução integral para o português, o leitor tem acesso ao texto em seu idioma original. O Instituto Mojo de Comunicação Intercultural ficou responsável pela produção do Literatura Livre, com tradutores especializados para cada obra e ilustrações inéditas de André Ducci.

Ao todo, 14 livros estão disponíveis para download gratuito em Kindle, ePub ou PDF, formatos compatíveis com todos os dispositivos: computadores, smartphones, tablets e leitores digitais. Confira, abaixo, as obras do projeto Literatura Livre:

As Roupas Fazem as Pessoas (1874), de Gottfried Keller

Contos de Crianças Chinesas (1912), de Sui Sin Far

Contos Folclóricos Africanos Vol 1. (1910, 1901 e 1912), de vários autores

Contos Folclóricos Africanos Vol 2. (1910, 1901 e 1912), de vários autores

Contos Sardos (1894), de Grazia Deledda

Coração das Trevas (1899), de Joseph Conrad

Crônicas do Japão (720), de Príncipe Toneri e Ō no Yasumaro

El Zarco (1901), de Ignacio Manuel Altamirano

Histórias do Karel (1914), de Sanni Metelercamp

O Leviatã (1938), de Joseph Roth

Os Miseráveis (868), de Aljâhiz

Pássaros sem Ninho (1889), de Clorinda Matto de Turner

Sra. Fragrância Primaveril (1912), de Sui Sin Far

Viagens de Gulliver (1726), Jonathan Swift

Clique para acessar: Projeto do Sesc disponibiliza e-books gratuitos