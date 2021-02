As 15 mulheres mais sexy de Hollywood em 2021

Com base em uma lista publicada no site IMDb, especializado em informações sobre cinema e entretenimento em geral, a Bula reuniu em uma lista as 15 atrizes mais bonitas de Hollywood na atualidade. Fazem parte da seleção artistas que se destacam no cinema há anos, como Scarlett Johansson e Jessica Alba, e outras que ganharam visibilidade recentemente, como Zendaya, Alicia Vikander e Ana de Armas. A publicação ressalta que a lista é baseada em opiniões pessoais, por esse motivo pode não agradar a todos, mas de toda forma abrange mulheres de diferentes nacionalidades que são inegavelmente belas e talentosas.

Margot Robbie Nascida em 1990, Margot Robbie é uma atriz australiana que figura entre as mais relevantes e bem pagas da atualidade. Seu primeiro papel de destaque foi no longa “O Lobo de Wall Street” (2013) e em 2018 ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por protagonizar o filme “Eu, Tonya”. Em 2020, recebeu uma segunda indicação, dessa vez na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Scarlett Johansson

Blake Lively Blake Lively nasceu em 1987, em Los Angeles, e se tornou conhecida por interpretar Serena van der Woodsen no seriado “Gossip Girl” (2007-2012). Após a série, se dedicou ao cinema e hoje é casada com o ator Ryan Reynolds. “A Incrível História de Adaline” (2015), “Águas Rasas” (2016) e “Um Pequeno Favor” (2018) são alguns dos filmes mais conhecidos da atriz.

Megan Fox Megan Fox, modelo e atriz norte-americana, nasceu em 1986, na cidade de Oak Ridge. Atuou em filmes e séries desde a adolescência, mas se tornou conhecida em 2007, após interpretar a sedutora Mikaela na franquia “Transformers”. “Garota Infernal” (2009), “Bem-Vindo aos 40” (2012) e “As Tartarugas Ninja” (2016) também estão no currículo da atriz.

Isabel Lucas Nascida em 1985, Isabel Lucas é uma atriz e modelo australiana, mais conhecida por atuar nos filmes “Transformers” (2007) e “Transformers: A Vingança dos Derrotados”. Ela iniciou a carreira em 2003, em séries de televisão. “A Cilada” (2015), “Cavaleiros de Copa” (2015) e “As Aventuras de Errol Flynn” (2018) são outros filmes nos quais Isabel Lucas trabalhou.

Sofía Vergara Sofía Vergara é uma atriz, modelo e apresentadora de TV colombiana e naturalizada estadunidense. Nascida em 1972, ficou conhecida na década de 1990, como apresentadora de televisão. No início dos anos 2000, começou a atuar em filmes de comédia, como “Uma Festa no Ar” (2004). Como a personagem Gloria, do seriado “Modern Family” (2009-2020), Vergara se tornou uma das atrizes mais bem pagas do mundo.

Emma Stone Nascida em 1988, nos Estados Unidos, Emma Stone recebeu o primeiro papel como protagonista em sua carreira na comédia “A Mentira” (2010), pelo qual recebeu indicações a vários prêmios populares. Desde então, concorreu por três vezes ao Oscar, vencendo a premiação em 2017, na categoria de Melhor Atriz, pela atuação no musical “La La Land”. Em 2013, foi apontada pela revista “Empire” como a 6ª atriz mais sexy do mundo.

Rachel McAdams Rachel McAdams é uma atriz canadense que iniciou a carreira em Hollywood no início dos anos 2000. O papel que a deixou conhecida foi o de Regina George, no filme “Meninas Malvadas” (2004). No mesmo ano, estreou mais um trabalho de sucesso, o longa “Diário de Uma Paixão” (2004). “Questão de Tempo (2013) e “Spotlight” (2015) são outros filmes conhecidos de Rachel. Ela nasceu em 1978.

Evangeline Lilly Evangeline Lilly é uma atriz, modelo e escritora canadense, nascida em 1979. Ela iniciou a carreira nos anos 2000, fazendo pequenas aparições em séries como “Smallville” (2001). Foi em 2004 que Lilly se tornou conhecida, ao interpretar Kate Austen no famoso seriado de televisão “Lost”. No cinema, já atuou em longas como “O Hobbit: A Desolação de Smaug” (2013), “Homem-Formiga” (2015) e “Vingadores: Ultimato” (2019).

Jessica Alba Jessica Alba é uma atriz, modelo e empresária norte-americana. Ela nasceu em 1981, na cidade de Pomona. Iniciou sua carreira de atriz em 1994 e se destacou por seus papeis nos filmes “Dicionário de Cama” (2003), “Sin City” (2005), “Quarteto Fantástico” (2005) e “Idas e Vindas do Amor” (2010). Desde 2012, ela gerencia a empresa The Honest Company.

Michelle Monaghan Nascida em 1976, Michelle Monaghan é uma atriz estadunidense, que iniciou a carreira como modelo para ajudar a pagar seus estudos na universidade. Fez pequenas aparições na TV e no cinema, até que estreou o seriado “Boston Public” (2002) e se tornou conhecida. “Missão Impossível 3” (2006), “Antes Só do que Mal Casado” (2007) e “Liga da Justiça: Guerra” (2015) são alguns dos filmes nos quais Monaghan atuou.

Alicia Vikander Alicia Vikander é uma atriz e dançarina sueca, nascida em 1988. Fez sua estreia no cinema em 2010, com o filme “Pure” (2010), mas ganhou reconhecimento internacional em 2012, com o longa dinamarquês “O Amante da Rainha”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Em 2016, ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pela atuação no filme “A Garota Dinamarquesa” (2015).

Ana de Armas Nascida em 1988, Ana de Armas é uma atriz cubana que ganhou a atenção de Hollywood recentemente. Após atuar em várias produções de língua espanhola, foi “descoberta” com o filme “Bata Antes de Entrar” (2015). “O Contato” (2019), “Entre Facas e Segredos” (2019) e “Sergio” (2020) são alguns dos longas mais famosos de Ana de Armas.

Zendaya Zendaya Maree Coleman, conhecida apenas como Zendaya, é uma atriz, cantora e dubladora estadunidense. Nascida em 1996, ela iniciou a carreira em 2010, como estrela da Disney na série “No Ritmo”. Já atuou em filmes como “Homem-Aranha: de Volta ao Lar” (2017), “O Rei do Show” (2017) e “Homem-Aranha: Longe de Casa” (2019). Em 2020, ganhou o Emmy de Melhor Atriz pela série “Euphoria” (2019).