10 séries ruins da Netflix que são viciantes

A Bula reuniu em uma lista dez séries disponíveis na Netflix que todo mundo odeia amar. As produções selecionadas foram criticadas por diferentes motivos: furos no roteiro, tramas clichês e estereotipadas ou atuações ruins. Mas, mesmo com todos os defeitos, elas continuam viciantes e conquistaram um grande público. A verdade é que assistir só um episódio desses seriados é muito difícil. Entre eles, estão o romance de época “Bridgerton” (2020), de Sherre Folkson e Alrick Riley; o suspense “Não Fale Com Estranhos” (2020), de Daniel O’Hara; e o drama adolescente “Riverdale” (2017), dirigido por Roberto Aguirre-Sacasa. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Mãe Só Tem Duas (2021), Carolina Rivera Após darem à luz no mesmo hospital, Ana e Mariana se desentendem por serem totalmente opostas. Mas, algum tempo depois, elas descobrem que suas filhas foram trocadas na maternidade. Como se apegaram demais às bebês, elas decidem ajustar suas vidas e formar uma família para não perder o desenvolvimento de nenhuma das duas crianças. Com o tempo, os conflitos de convivência começam a aparecer entre Ana e Mariana.

Bridgerton (2020), de Sherre Folkson e Alrick Riley Daphne Bridgerton é a debutante mais bela da temporada de verão em Londres e todos esperam que ela arrume um bom marido. Mas os pretendentes que aparecem não são interessantes. Do outro lado, o duque Simon é requisitado por todas as mães da região, que desejam tê-lo como genro. Então, Daphne e Simon começam a fingir que estão flertando. Dessa forma, ele é esquecido pelas mães e ela pode fugir dos pretendentes.

Emily em Paris (2020), de Darren Star Emily Cooper é uma jovem executiva de marketing que vive e trabalha em Chicago. Repentinamente, ela recebe uma proposta de trabalho na nova filial da empresa, em Paris, e decide ficar um ano lá, com a promessa de ser promovida na volta. Emily adora a ideia de morar em Paris, mas se depara com muitos desafios, como o choque cultural, o fato de não saber falar francês e a dificuldade em fazer amigos.

Não Fale Com Estranhos (2020), de Daniel O’Hara Adam Price é um advogado bem-sucedido, que leva uma vida confortável ao lado dos filhos e de Corinne, sua companheira. Um dia, uma desconhecida lhe conta um segredo que Corinne escondeu por anos. Com a confiança abalada, Adam confronta Corinne, que pede um tempo para se explicar, mas acaba desaparecendo. Ao procurá-la, Adam descobre que outras pessoas estão sendo abordadas pela mesma mulher misteriosa.

Amor Ocasional (2018), Noémie Saglio e Julien Teisseire Do seu grupo de amigos, Elsa é a única que permanece solteira. Prestes a completar 30 anos, ela também está infeliz no emprego e ainda se ilude com o ex-namorado, que terminou com ela há tempos. Os amigos de Elsa, na esperança de ajudá-la a sair da rotina e se tornar um pouco mais autoconfiante, contratam um acompanhante masculino para levá-la em alguns encontros românticos.

Elite (2018), Carlos Montero e Darío Madrona Problemas na construção causam o desmoronamento de uma escola pública e o governo envia três jovens que estudavam no local para Las Encinas, uma das melhores e mais exclusivas escolas da Espanha, frequentada apenas pelos filhos da elite. Os novatos não são bem recepcionados e o confronto entre alunos ricos e pobres acaba levando a um assassinato. Agora, a polícia tenta descobrir quem é o responsável pelo crime.

O Mundo Sombrio de Sabrina (2018), Roberto Aguirre-Sacasa Prestes a completar 16 anos, Sabrina Spellman deve tomar uma decisão que mudará para sempre a sua vida: assumir de uma vez seu lado sombrio, como bruxa, ou renunciar aos seus poderes para viver como uma humana comum. Caso escolha seguir como bruxa, ela terá que terminar o namoro com Harvey, passar pelo Batismo das Trevas e estudar na Academia de Artes Invisíveis.

You (2018), Greg Berlanti e Sera Gamble Guinevere Beck é uma estudante e aspirante a escritora que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria de Nova York, onde conhece o gerente Joe Goldberg. Apaixonado por Beck, Joe usa a internet e as redes sociais para descobrir os interesses da garota e conquistá-la. Mas, logo a paixão se transforma em uma obsessão perigosa e Joe começa a controlar a vida de Beck.

Dinastia (2017), Irving J. Moore Blake é um empresário bilionário, dono de uma companhia de petróleo. Fallon, filha de Blake, deseja ganhar uma promoção na empresa, mas acaba perdendo espaço para Cristal, a noiva dele. Por isso, ela faz de tudo para acabar com o relacionamento, mas não consegue impedir o casamento de Blake e Cristal. Então, para se vingar, a herdeira se une ao inimigo número um de seu pai, Jeff Colby.