10 livros sul-americanos para ler em um dia

Talvez um dia não seja suficiente para ler, bem lido, com a atenção que se deve dispensar, esse pequeno livro do talentoso Alan Pauls. Gaste dois. Mas faça isso com profundo interesse. Trata-se da história de um garoto, cheio de lembranças e citações do passado do narrador adulto, que não consegue chorar, se não estiver na presença do pai, e que venera o Super-Homem. Mas há defeitos em tudo. O seu Super-Homem ideal, assim como o pai, visto no presente do adulto que reavalia a ótica da criança, é ineficiente e, lamentavelmente, limitado. O livro trata da importância das memórias da infância e da adolescência — essa nuvem distorcida da vivência do passado — na estrutura do presente.