7 livros aclamados pela crítica que bateram recordes de vendas no primeiro semestre de 2025

O Leopardo (1958), Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Na Sicília de 1860, enquanto a Itália é atravessada por transformações políticas profundas com a chegada das tropas de Garibaldi, Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, contempla a inevitável decadência da aristocracia a que pertence. Preso entre a tradição que sempre definiu seu mundo e as mudanças impostas pela modernidade, ele vivencia uma melancólica transição histórica que ameaça apagar os privilégios e a identidade secular de sua família. Sua figura aristocrática e imponente esconde um homem em conflito silencioso, dividido entre o orgulho ancestral e a necessidade pragmática de se adaptar aos novos tempos. Enquanto observa com amarga lucidez a ascensão de personagens ambiciosos e oportunistas que tomam o lugar das antigas elites, Don Fabrizio testemunha também as transformações familiares, simbolizadas especialmente no sobrinho Tancredi, jovem pragmático e disposto a alinhar-se à burguesia emergente. A narrativa captura, com elegância e precisão, a lenta despedida de um mundo condenado ao desaparecimento, revelando em detalhes sutis a delicada passagem das tradições e valores de uma classe social que assiste, impotente, ao seu próprio fim. Por meio de uma escrita contemplativa e densamente poética, a história reflete sobre a natureza efêmera do poder, o papel inexorável do tempo e a necessidade dolorosa da adaptação às mudanças históricas. A trajetória pessoal do protagonista — carregada de introspecção e simbolismo — ecoa a beleza nostálgica e melancólica daquilo que se perde para sempre, mesmo enquanto a vida insiste em avançar.