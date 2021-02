10 filmes da Netflix para quem se guardou para quando o carnaval chegar

Faz de Conta que Nova York é uma Cidade (2021), Martin Scorsese

Nova moda entre os PIMBA. Não é um filme, mas uma série de documentários curtos dirigidos por Martin Scorsese mostrando a vida e as opiniões da escritora e comediante Fran Lebowitz. Ela é basicamente uma espécie de Woody Allen menos engraçada e menos sofisticada, mas com lugar de fala. Se estiver com saudades do mestre Woody, mas não pode assistir com medo de ser cancelado, vale a pena.