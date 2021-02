Os 15 livros mais impactantes da história da literatura

Contos de Kolimá (2018), de Varlám Chalámov

Em Kolimá, região desolada no extremo leste da Sibéria, onde as temperaturas alcançam 60 graus negativos, localizavam-se alguns dos campos de trabalhos forçados mais terríveis da era stalinista. Foi nessa região que o escritor russo Varlam Chalámov cumpriu a maior parte de sua pena de quase 20 anos, trabalhando até 16 horas por dia em minas de ouro e carvão, constantemente doente e subnutrido. Ao final desse período, retornou a Moscou e, no ano seguinte, começou a escrever sua obra-prima: as mais de 2 mil páginas dos Contos de Kolimá — divididas em seis volumes — trabalho que lhe tomou outros 20 anos e no qual a escavação profunda da memória é acompanhada a cada passo por uma reflexão aguda sobre os limites do humano em face de experiência tão brutal.