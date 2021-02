15 filmes para assistir e esquecer os problemas da vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Se você está com tempo livre e que espantar o tédio e esquecer as dificuldades da vida, a Bula reuniu em uma lista 15 ótimos filmes para assistir na Netflix ou no Amazon Prime Video. Os longas selecionados foram bem avaliados pelo público e conseguem prender a atenção do espectador, fazendo com que todos os problemas sejam deixados de lado — pelo menos por algum tempo. A lista abrange produções de diferentes gêneros, como o drama “Relatos do Mundo” (2021), de Paul Greengrass; o suspense “Acrimony” (2018), de Tyler Perry; e a comédia romântica “Um Casamento a Mais” (2019), dirigida por Robert Luketic. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Netflix

Nova Ordem Espacial (2021), Jo Sung-hee No ano de 2092, corporações constroem lares no espaço para a humanidade, mas nem todos conseguem pagar por esse luxo. Na nave Victory, comandada pelo piloto Tae-ho, tripulantes da classe baixa vivem recolhendo lixo espacial em troca de míseros dólares. Mas suas vidas sofrem uma reviravolta quando encontram uma criança robô humanoide que está sendo procurada pelas autoridades. Sobrecarregados com as dívidas, eles decidem pedir um grande resgate pela criança.

O Último Paraíso (2021), Rocco Ricciardulli Na Itália dos anos 1950, o trabalhador rural Ciccio Paradiso decide iniciar uma rebelião contra seu patrão, um poderoso barão que explora e violenta seus funcionários. Mas tudo se complica quando Ciccio se apaixona por Bianca, a filha do latifundiário. Ao mesmo tempo em que se torna alvo do patrão, Ciccio namora escondido a filha dele, o que pode arruinar seus planos de revolução.

Relatos do Mundo (2021), Paul Greengrass Em 1870, o Capitão Jefferson Kyle Kidd viaja pelos EUA contando notícias de todo o mundo para as pessoas, apesar dos jornais já estarem se popularizando. No Texas, ele aceita a proposta de levar uma menina de 10 anos, Johanna, de volta para seus familiares. Sequestrada pelo povo Kiowa seis anos antes, Johanna foi criada como um deles e tem um comportamento hostil com as pessoas. Mas, ao longo caminho, ela e Kidd acabam criando um vínculo afetivo.

Um Crime para Dois (2020), de Michael Showalter Jibran e Leilani estão enfrentando uma crise no relacionamento. Um dia, quando estão discutindo no carro, os dois acabam se envolvendo na cena de um assassinato. Como o criminoso foge do local, o casal sabe que será apontado como culpado. Então, os dois decidem encontrar o assassino e fazê-lo confessar o crime. Nessa perigosa jornada, Jibran e Leilani se reaproximam.

Acrimony (2018), Tyler Perry Melinda sempre foi uma esposa dedicada, mas acaba se cansando de ficar ao lado de Robert, que é um homem desonesto e faz com que a ela perca a casa de sua família. Ela pede o divórcio e alguns meses depois descobre que Robert ficou rico e vai se casar com outra mulher. Certa de que o ex lhe deve todo o tempo e dinheiro perdido, Melinda vai atrás de vingança.

Cinco Anos de Noivado (2012), Nicholas Stoller Violet e Tom estão prestes a se casar. Mas Violet recebe uma bolsa de pós-graduação em outra cidade e resolve adiar a cerimônia por dois anos. Tom abandona seu emprego como chef em um famoso restaurante e se muda com a noiva. Cada vez mais envolvida com os estudos, Violet continua adiando o casamento. Após cinco anos de noivado, Tom pensa em desistir da relação.

O Mundo dos Pequeninos (2012), Hiromasa Yonebayashi No subúrbio de Tóquio, sob o assoalho de uma casa antiga, moram Arrietty e sua família, todos seres minúsculos. Eles sobrevivem roubando itens dos vizinhos humanos e colocando a culpa em gatos e ratos. Mas, quando o jovem Shawn se hospeda na residência, ele descobre Arrietty e os dois se tornam amigos, colocando em risco o segredo e a vida de todos os familiares da garota.

Amazon Prime Video

Questões de Família (2020), Will Kroopman June, May e April são filhas da mesma mãe, mas possuem pais diferentes. Todas são chamadas para visitar a mãe e recebem a notícia de que ela está gravemente doente e tem pouco tempo de vida. Além de terem que lidar com a doença da mãe, as irmãs descobrem que terão que cuidar do irmão mais novo John, que é autista. Confrontadas por tantas informações, elas refletem sobre tudo que já passaram e se questionam se estão preparadas para assumir a tarefa.

Uncle Frank (2020), de Alan Ball Em 1973, a adolescente Beth Bledsoe deixa sua cidade, na zona rural dos EUA, para estudar na Universidade de Nova York, onde seu tio, Frank, é um reverenciado professor de literatura. Beth se aproxima de Frank e descobre que ele é gay e vive com seu parceiro de longa data. Quando o pai de Frank e avô de Beth morre, eles decidem voltar ao interior. Ao lado do marido, o professor precisa encarar a família pela primeira vez em anos.

Um Casamento a Mais (2019), Robert Luketic Mara é uma jovem de 27 anos conhecida pela sua fobia a compromissos. Mas, ao conhecer Jake em um aplicativo de relacionamentos, ela se apaixona de verdade e começa a namorar. Durante o verão, Mara e Jake recebem vários convites de casamento de amigos próximos e decidem a quais cerimônias comparecerão. Enquanto Jake está animado com as festas, Mara começa a se sentir muito desconfortável.

Aliados (2016), Robert Zemeckis Os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour fingem ser um casal para cumprir uma missão no Marrocos: eliminar um embaixador nazista. Os dois se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas aparecem anos depois, quando Max recebe o alerta de que Marianne pode ser uma espiã nazista infiltrada. Intrigado, Max resolve investigar o passado da companheira e, caso a suspeita se confirme, terá que executá-la.

A Garota Ideal (2007), Craig Gillespie Lars é um homem extremamente tímido, que vive na garagem da casa do irmão mais velho, Gus, e da cunhada, Karen. Gus e Karen ficam felizes quando Lars anuncia que está apaixonado por uma moça que conheceu na internet, Bianca, e que ela virá visitá-los. Mas, na verdade Bianca é uma boneca, réplica de uma mulher real, feita com silicone. Por sugestão de um médico, a família e a comunidade acolhem a boneca como companheira de Lars.