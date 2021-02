10 vinhos argentinos honestos para conhecer um pouco mais as distintas características da uva Malbec

A Argentina se estabeleceu no cenário mundial como grande produtor de vinhos, exportando exemplares feitos a partir das mais variadas uvas. Entretanto, sempre que se fala de um bom vinho argentino, é inevitável que se mencione a uva mais cultivada no país e que elevou o setor vinícola ao status de produtor mundialmente conhecido: Malbec. A uva Malbec tem sua origem na França, mas foi na Argentina que a expressividade dos vinhos Malbec ganharam destaque de maneira definitiva no mercado internacional. Os vinhos dessa emblemática uva fizeram a Argentina acumular premiações ao redor do mundo por oferecer nesse terroir, segundo muitos especialistas, sua melhor expressão, garantindo a identidade de alguns dos melhores e mais conhecidos vinhos da casta.

Foi nesse cenário de centenas de combinações de clima, solo e condições geográficas que essa uva ganhou o reconhecimento pelas características especiais e únicas que apresenta. O terroir é uma combinação específica dos fatores anteriormente citados, que são particularidades de cada região, e é importante lembrar que essa combinação pode mudar significativamente de um lugar para outro situados a poucos metros de distância. Em função disso, um vinho produzido a partir da mesma uva, colhida pelo mesmo produtor em um vinhedo vizinho, pode apresentar mudanças drásticas. E isso faz com que as possibilidades também se ampliem consideravelmente. Não se pode experimentar um vinho de Mendoza, por exemplo, acreditando que ele vai exprimir todas as características daquela região. O mesmo pode ser dito para todas as regiões vinícolas. Cada colina, cada fazenda, traz consigo características únicas que imprimem identidade ao vinho. E isso faz do apreciador de vinhos um constante e eterno explorador. Foi pensando em trazer uma seleção de rótulos argentinos bem honestos, com características distintas e capazes de agradar até os mais refinados paladares que criamos essa lista.

Catena Malbec Um dos maiores representantes do vinho argentino e um dos mais apreciados também, está ao alcance de todo mero mortal que se disponha a entrar em uma adega. Sempre bem pontuado em concursos internacionais, foi eleito mais de uma vez um dos 100 melhores vinhos do mundo. Um autêntico vinho argentino que oferece intenso aroma de compota de frutas vermelhas e especiarias. É concentrado, apresenta taninos muito finos e um palato equilibrado e elegante. Tem passagem de 12 a 14 meses em barril. Embora possa ser consumido logo após o lançamento, é consenso que envelhece muito bem por mais de 10 anos.

Los Helechos Malbec de Malbecs Um blend de Malbecs produzidas no Valle de Uco, Gualtallary, El Peral e La Consulta, em altitudes que variam de 1000 a 1300 metros, por meio de colheita e separação manual. Envelhece em barricas de carvalho francês por 14 meses. O cuidado do viticultor e o esmero do enólogo fazem desse blend um autêntico e respeitável representante dos vinhos argentinos modernos. De cor rubi intensa, tal qual os aromas de frutas vermelhas e negras, nuances florais e notas de cacau, couro e baunilha, esse vinho também oferece boa estrutura em boca, uma entrada doce e equilibrada, taninos macios e um longo final.

Humberto Canale Estate Malbec Como outorgado pelo próprio produtor “uma pura expressão do Terroir da Patagônia e do Malbec argentino”. Um estilo refinado e complexo, tanto no paladar como no olfato, esse vinho merece ser apreciado. Tem passagem de 7 meses por carvalho francês e americano. Apresenta coloração vermelho rubi, aromas de frutas vermelhas, pimenta preta e especiarias, corpo médio, bem estruturado.

Felino Malbec Desenvolvido por um dos enólogos mais respeitados da atualidade, Paul Hobbs, conhecido como “Steve Jobbs do vinho” devido a precisão de suas criações, é um dos vinhos de entrada da prestigiada Viña Cobos. Esse Malbec apresenta cor rubi intensa com reflexos violáceos, lágrimas abundantes, taninos macios e acidez equilibrada. Traz aromas de flores brancas, frutas negras, especiarias doces e tostados que lembram café e chocolate. É um vinho elegante e equilibrado com um final persistente.

Del Fin Del Mundo Reserva Malbec Os vinhos da patagônia têm características distintas e um encantamento particular. O frescor e os aromas florais estão presentes em vários deles e, em especial, nesse Reserva da Bodega del Fin del Mundo. De cor rubi intensa com reflexos violáceos, ele apresenta corpo médio, notas florais e de frutas maduras. Um pouco de tabaco e baunilha também são bem marcados. É um vinho bem equilibrado, com um final largo e elegante. “En cada uno de nuestros vinos, siempre encontrarán el re¬ejo de un profundo amor, pasión y respeto por la naturaleza”, diz o produtor. Se trata de um Crianza em barricas de carvalho francês e americano. O que significa que estagiou por pelo menos 6 meses em carvalho e envelheceu pelo menos 24 meses antes de ser comercializado.

El Enemigo Malbec Desenvolvido por um dos enólogos mais importantes da Argentina, Alejandro Vigil, enólogo chefe de Catena Zapata, esse Malbec é rico, concentrado e intenso, mas com um final de boca preciso e elegante. Mereceu nada menos que 93+ pontos de Robert Parker na safra 2015. A premiada vinícola El Enemigo é o projeto conjunto de Alejandro Vigil e de Adrianna Catena, filha mais nova de Nicolás Catena.

Marcelo Pelleriti Signature Malbec Marcelo Pelleriti é um enólogo argentino notável, criador de vinhos que já receberam 100 pontos de Robert Parker. Nesse varietal, ele reproduz sua paixão pelos vinhos. De coloração vermelho profundo com reflexos violáceos, possui aroma complexo, com notas de frutas vermelhas, ameixas e especiarias. Na boca apresenta taninos redondos. É um vinho elegante e de boa persistência. Apresenta um final longo. Tem passagem de 12 meses em barricas de carvalho francês, envelhecendo 6 meses em garrafa.

Septima Gran Reserva Malbec 10 Barricas São produzidos apenas 10 barris de edição exclusiva. Esse vinho apresenta cor violeta intensa, aroma expressivo, complexo, com notas de frutas pretas, cerejas, amoras e compota de cassis, acompanhado de elegantes aromas de mocha, chocolate, tabaco e figos secos, resultantes do envelhecimento em barris de carvalho. Um vinho untuoso, com taninos jovens e suaves, grande estrutura e equilíbrio. As frutas frescas, as especiarias e o sabor amadeirado se destacam e conferem complexidade e harmonia a este Malbec premium. Estagia 28 meses em barricas novas de carvalho americano e 17 meses em garrafas antes do seu lançamento no mercado. É um vinho com potencial de envelhecimento superior a 10 anos.

Mosquita Muerta Blend de Tintas Esse blend é composto por 70% de Malbec, dos quais 40% é proveniente de Vista Flores e 30% de Chacayes. Os 30% restantes são 20% Cabernet Sauvignon de Árvores, 5% Merlot de Tupungato e 5% Cabernet Franc de Consulta. Segundo o próprio produtor, “Mosquita Muerta é tímida e inofensiva. Ela brinca com o silêncio sensato, enquanto outros perdem o jogo com uma vibração exagerada. Mosquita Muerta tem um veneno inesperado, tem um plano escondido. Tenha cuidado, ou você pode ser pego para sempre”. O que dispensa qualquer outra definição. O amadurecimento é feito 60% em barris de carvalho francês de primeiro uso, durante 18 meses e 40% armazenado em ovos de concreto. Traz aromas de especiarias e frutos maduros. No paladar é aveludado, com taninos macios e final marcante.