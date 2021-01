12 filmes com finais inesperados e surpreendentes para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Todos sabem como é decepcionante assistir a um filme com uma trama complexa, mas final previsível. A expectativa que foi criada ao longo de horas é frustrada em poucos minutos. Para ajudar os espectadores a evitarem esses momentos, a Bula reuniu em uma lista 12 longas com finais surpreendentes que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. Além de terem sido elogiados pela crítica especializada, estes filmes conseguem prender a atenção do início ao fim. Entre os selecionados, estão “Refúgio do Medo” (2014), de Brad Anderson; e “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2012), de David Fincher. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amazon Prime Video

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

Aliados (2016), Robert Zemeckis Os espiões Max Vatan e Marianne Beausejour fingem ser um casal para cumprirem uma missão no Marrocos: eliminar um embaixador nazista. Os dois se apaixonam perdidamente e decidem se casar. Os problemas aparecem anos depois, quando Max recebe o alerta de que Marianne pode ser uma espiã nazista infiltrada. Intrigado, Max resolve investigar o passado da companheira e, caso a suspeita se confirme, terá que executá-la.

Refúgio do Medo (2014), Brad Anderson Em 1899, Edward Newgate, um médico recém-formado em Oxford, aceita um emprego em uma instituição mental. Ele é recepcionado pelo superintendente, dr. Silas Lamb, que emprega métodos pouco ortodoxos no tratamento dos internos. Ao andar pela mansão, ele descobre um segredo: algumas pessoas estão presas no subterrâneo. Assim, Edward começa a elaborar um plano para salvá-las e fugir ao lado de Eliza, uma paciente por quem está apaixonado.

A Troca (2008), Clint Eastwood Em uma manhã de sábado, Christine Collins se despede de Walter, seu filho de 9 anos, e vai trabalhar. Ao retornar, ela descobre que o garoto desapareceu e inicia uma busca exaustiva para encontrá-lo. Com a ajuda do reverendo Biregleb e após meses de procura, a polícia encontra o garoto e leva-o de volta para casa. A mãe aceita a criança, mas percebe que ela não é seu filho e continua pressionando as autoridades. Com a repercussão do caso, Christine é internada pela polícia em um hospício.

Instinto Secreto (2006), Bruce A. Evans Earl Brooks é um executivo de sucesso, marido e pai admirado por todos. Mas ele esconde um segredo: é um serial killer procurado pela polícia. Ele é conhecido como o “Assassino da Impressão Digital” e ninguém conseguiu descobrir sua identidade. Até que, ao realizar mais um assassinato, Earl é flagrado por um fotógrafo, que passa a chantageá-lo. O crime também coloca em seu encalço a detetive Tracy Atwood, que está obcecada em desvendar o caso.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Netflix

Durante a Tormenta (2019), Oriol Paulo Uma intensa tempestade causa interferência entre dois tempos paralelos: 1989 e o presente. Ao adentrar no passado, a enfermeira Vera salva a vida de uma criança que morou na mesma casa que ela, em 1989, e estava destinada a morrer. Mas, ao mudar o destino do garoto, Vera também altera a própria vida. Com o fim da tempestade, ela volta ao presente. Mas, nessa nova realidade, ela não conhece seu marido e nunca teve sua filha.

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan Para tentar salvar o casamento, Jessie e o marido Gerald viajam para uma casa de campo, onde planejam um fim de semana romântico. Gerald, no entanto, tem planos mais apimentados em mente e decide realizar um jogo sexual com a mulher. Ele algema os dois pulsos de Jessie na cama, mas as coisas acabam saindo do controle e o que deveria ser apenas uma aventura se transforma em uma luta por sobrevivência.

Rastros de Um Sequestro (2017), Jang Hang-jun Jin-Seok é o maior admirador de seu irmão mais velho, Yoo-Seok, famoso por ser um excelente aluno e músico. Mas, logo após se mudarem para uma casa nova, Yoo é sequestrado sem deixar pistas. Ele reaparece 19 dias depois, dizendo não lembrar de nada que aconteceu. Percebendo o comportamento estranho de Yoo, Jin desconfia de que a pessoa que voltou para casa não é seu irmão e resolve investigar o sequestro sozinho.

Secuestro (2016), Mar Targarona Patricia de Lucas, uma famosa advogada, entra em pânico ao descobrir que seu filho, Victor, desapareceu da escola sem deixar vestígios. Horas depois, o garoto aparece, machucado, alegando ter sido sequestrado por um homem. Após investigações da polícia, Victor identifica o suposto sequestrador. Mas como as provas são insuficientes, o homem acaba sendo solto. Temendo pela vida de seu filho, Patricia resolve fazer justiça com as próprias mãos.

The Invitation (2015), Karyn Kusama Uma tragédia abala o casal Will e Eden. Eles perdem o filho acidentalmente e, desolada, Eden vai embora sem dar explicações. Dois anos mais tarde, ela reaparece casada com David, o homem que ela conheceu em uma seita religiosa. Ela convida o ex-marido para um jantar que ela oferecerá para reencontrar os amigos. Durante a reunião, Will começa a suspeitar que os anfitriões estão tramando contra ele.