10 filmes de Woody Allen para assistir no Amazon Prime Video

Conhecido inicialmente como comediante de stand-up, Woody Allen começou a carreira no cinema durante os anos 1960. Ator, diretor, músico e roteirista, ele é considerado um dos maiores cineastas em atividade. Ganhador do Oscar por quatro vezes, ele foi mais indicado às categorias de roteiro do que qualquer outro roteirista: foram 16 indicações até hoje. Para os que apreciam a filmografia de Allen, a Bula reuniu em uma lista dez dos melhores trabalhos dele que estão disponíveis no Amazon Prime Video. “A Era Do Rádio” (1987), “Hannah e Suas Irmãs” (1986), “Manhattan” (1979), “Annie Hall”(1977) e “Bananas” (1971) estão no canal pago MGM, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Magic in The Moonlight (2014) Nos anos 1920, Stanley é um falso mágico que trabalha desmascarando espiritualistas charlatões. Sua missão atual é descobrir se a jovem Sophie, que diz ser médium, tem realmente poderes sobrenaturais. Cético, ele se aproxima da garota com a intenção de descobrir seus golpes. Mas, com o passar do tempo, Stanley passa a duvidar de suas certezas e se vê cada vez mais apaixonado por Sophie.

Blue Jasmine (2013) Jasmine é uma socialite de Nova York acostumada à vida de luxo proporcionado por seu marido. Quando ele é preso por fraude, ela perde toda sua fortuna e é obrigada a se mudar para São Francisco para morar com a irmã, Ginger. Jasmine acaba encontrando um homem rico, que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Mas, em vez de assumir sua atual condição, ela finge que ainda é milionária para tentar conquistá-lo.

Para Roma, Com Amor (2012) Roma é o cenário de quatro histórias de romance a aventura. Um casal americano que viaja para a cidade para conhecer a família do genro, um homem comum que é confundido com uma estrela de cinema, um arquiteto da Califórnia que visita a cidade com amigos e dois jovens recém-casados que se perdem pelas ruas confusas da capital italiana.

Meia-Noite em Paris (2011) Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

Tudo Pode Dar Certo (2009) Boris é um idoso mal-humorado e hipocondríaco que vive isolado e se considera um gênio. Um dia, ele conhece Melodie Celestine, uma jovem ingênua que fugiu da casa dos pais, no interior, e precisa de um lugar para ficar em Nova York. Boris deixa Melodie dormir um dia em seu apartamento, mas ela acaba ficando por mais tempo. Aos poucos, os dois se aproximam e começam a viver como marido e mulher. Mas, quando a mãe de Melodie descobre onde ela está, começa a fazer de tudo para que a filha se separe de Boris.

A Era do Rádio (1987) Em uma homenagem nostálgica à era de ouro do rádio nos Estados Unidos, entre as décadas de 1930 e 1940, o filme conta a história do garoto Joe e de sua família, judeus residentes de Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os dias, eles se reúnem ao redor do rádio para acompanhar as transmissões de notícias sobre a guerra, os esportes e para ouvir os sucessos musicais da época.

Hannah e Suas Irmãs (1986) O filme aborda o relacionamento de três irmãs vivendo em Nova York: Hannah, Lee e Holly. Hannah é uma atriz talentosa e dona de casa, casada com o intelectual Elliott. Lee é comprometida com um homem mais velho, mas inicia um romance proibido com o cunhado, Elliott. E Holly é uma aspirante a escritora que ainda não se encontrou na vida. No Dia de Ação de Graças, os conflitos amorosos e existenciais das irmãs são evidenciados no meio dos amigos e parentes.

Manhattan (1979) Isaac, um escritor de meia-idade divorciado, está enfrentando um momento constrangedor na vida. Sua ex o largou para ficar com outra mulher e, além disso, está escrevendo um livro no qual revela aspectos muito particulares do relacionamento que eles tiveram. Nesse período, Isaac se apaixona por uma jovem de 17 anos, mas logo depois se sente atraído por uma pessoa mais madura, a amante de seu melhor amigo.

Annie Hall (1977) Alvy é um humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos para compreender suas dificuldades com as mulheres. Ele acaba se apaixonando por Annie Hall, uma cantora amadora com personalidade instável. Em pouco tempo, eles decidem morar juntos, mas as crises conjugais e os defeitos de cada um começam a aparecer, afetando o amor que eles sentem um pelo outro.