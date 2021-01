10 séries para quem é fã de This is Us, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Lançada em 2016, “This is Us”, série produzida pela NBC, é um dos maiores sucessos da TV estadunidense e conquistou prêmios importantes, como o Emmy de Melhor Seriado de Drama. A série acompanha a história dos trigêmeos da família Pearson, que nasceram em 1979: Jack, Kate e Randall. Jack é um ator de televisão que começa a fazer testes para peças de teatro. Kate é uma mulher obesa e insatisfeita que vive uma eterna luta para perder peso. Randall tornou-se um empresário bem-sucedido, mas sofre com suas histórias mal resolvidas do passado. “This is Us” é frequentemente comparada a uma novela, devido a alta carga dramática e às reviravoltas familiares. Para os leitores que gostam da série, a Bula reuniu em uma lista outras dez opções que também podem agradar e que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Netflix

Doces Magnólias (2020), Norman Buckley A série acompanha a vida de três mulheres que moram na pequena cidade de Serenity e são melhores amigas desde o ensino médio: Dana, Helen e Maddie. Helen é uma advogada bem-sucedida, Maddie é uma dona de casa que está enfrentando um divórcio após ser traída, e Dana é a atarefada dona do restaurante local. Juntas, elas resolvem abrir um negócio inovador em Serenity.

Chesapeake Shores (2016), John Tinker Abby O’Brien é uma advogada divorciada que vive em Nova York com suas duas filhas. Depois de receber um telefonema de sua irmã mais nova, Jess, ela decide voltar para Chesapeake Shores, a pequena cidade onde cresceu, para ajudar a salvar a pousada de sua família, que está endividada. Além de ter que lidar com esse novo desafio, Abby precisa encarar Trace Riley, o ex-namorado que ela abandonou há 16 anos.

Jane The Virgin (2015), Jennie Snyder Aos 23 anos, Jane, uma aspirante a escritora, é virgem e está se guardando para quando se casar com Michael, seu namorado. Mas, em uma consulta ginecológica, ela é inseminada artificialmente por engano e fica grávida. Jane descobre que o sêmen pertence a Rafael, o dono do hotel onde ela trabalha. Enquanto se aproxima de Rafael, Jane se apaixona e começa a viver um dilema, sem saber se deixa Michael para viver ao lado do pai de seu filho.

Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd A série acompanha o cotidiano da família Pritchett. Após o divórcio, Jay Pritchett se casa com Gloria, uma colombiana bem mais jovem que ele, mãe de um adolescente. Jay também convive diariamente com seus filhos do primeiro casamento, Claire e Mitchell. Enquanto Claire enfrenta dificuldades na criação de seus filhos, Mitchell e seu marido Cameron adotam uma bebê vietnamita.

Gilmore Girls (2000), Amy Sherman-Palladino A série acompanha o cotidiano da família Gilmore na encantadora cidade de Stars Hollow. Lorelai engravidou na adolescência e fugiu de casa para buscar sua independência e criar a filha, Rory, longe da influência dos avós. Após 16 anos, Rory está prestes a entrar no ensino médio e deseja estudar em uma boa escola. Para custear os estudos da filha, Lorelai retoma o contato com os pais, que são milionários.

Amazon Prime Video

Modern Love (2019), John Carney A série é uma antologia que reúne oito episódios inspirados em histórias reais enviadas pelos leitores da popular coluna “Modern Love”, do jornal “The New York Times”. Entre as histórias, estão a da jovem Maggie, que vive sozinha em Nova York, mas sempre conta com a ajuda do porteiro Guzmin; a de Lexi, que tenta lidar com seu transtorno de bipolaridade; e a de Tobin e Andy, um casal tentando adotar uma criança.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

Transparent (2014), Jill Soloway O professor Mort é divorciado e tem três filhos adultos: Ali, Sarah e Josh. Ele os convoca para uma reunião, onde deseja falar sobre o futuro da família. Todos pensam que o pai irá dividir a herança, mas ficam chocados quando Mort se assume como uma mulher transexual. Agora, ela quer ser chamada de “Maura”. À medida que Maura passa pela transição, seus filhos também começam a revelar os próprios segredos.

Downton Abbey (2010), Brian Percival e Ben Bolt A história se passa no início do século 20, em Downton Abbey, onde moram a família aristocrática Crawley e seus vários criados. Na parte superior do castelo, os Crawley levam uma vida luxuosa, cercados por intrigas e segredos. Nos andares inferiores, os empregados se esforçam para cumprir todas as ordens de seus amos, mas também vivem conflitos e romances. Ao longo da série, o espectador acompanha os grandes acontecimentos da época, como o naufrágio do Titanic e a Segunda Guerra Mundial.