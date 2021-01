10 séries para quem amou O Gambito da Rainha

“O Gambito da Rainha” (2020), adaptada do romance homônimo de Walter Tevis, conquistou o mundo como a minissérie mais assistida da Netflix e fez com que as vendas de jogos de xadrez disparassem. O seriado conta a história de Beth Harmon, uma menina órfã, que descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Para os fãs de “O Gambito da Rainha”, a Bula reuniu em uma lista dez outras séries que podem agradar e que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. Além de serem ambientadas em épocas passadas, as produções escolhidas possuem personagens femininas marcantes, assim como Beth Harmon. Entre as selecionadas, estão “Outlander” (2014), de Ronald D. Moore; e “Z: O Começo de Tudo” (2017), de Mike Barker e Neasa Hardiman.

Netflix

The Alienist (2019), de Hossein Amini Em 1896, em Nova York, o psiquiatra Laszlo Kreizler, o repórter John Moore, o comissário de polícia Theodore Roosevelt e a secretária Sara Howard tentam entender a mente criminosa de um assassino em série, com o objetivo de capturá-lo e impedir que novos crimes aconteçam. Na 2ª Temporada, eles tentam descobrir quem é a assassina que está sequestrando e matando bebês na cidade.

As Telefonistas (2017), Gema R. Neira e Ramón Campos Em 1929, quatro mulheres vêm de diferentes partes da Espanha para trabalhar como operadoras de telefonia em uma empresa de Madri que promete revolucionar o mundo das telecomunicações. Entre elas, está Alba, que, após cometer um crime, falsifica documentos e se candidata à vaga de telefonista como Lídia Aguilar. Ao lado de suas novas amigas, ela tenta esquecer o passado e reconstruir sua vida.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Outlander (2014), Ronald D. Moore A série é baseada nos livros da autora Diana Gabaldon. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela viaja com o marido, com o objetivo de se reaproximarem. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, Claire se apaixona pelo jovem guerreiro escocês Jamie Fraser.

Peaky Blinders (2013), Otto Bathurst e Tom Harper A série se passa na década de 1920 e apresenta a história real da família Shelby, formada por mafiosos que praticam assaltos e apostam ilegalmente em corridas de cavalos. A família é liderada por Tommy, que volta desiludido da Segunda Guerra Mundial e decide entrar para a vida do crime. Com o império dos Shelby crescendo, o inspetor irlandês Chester Campbell é designado para vigiá-los de perto.

Amazon Prime Video

Jamestown (2017), Paul Wilmshurst e Bill Gallagher Em 1619, 12 anos após desbravadores fundarem Jamestown, as primeiras mulheres chegam à colônia. Elas vêm da Inglaterra, com o dever de se casarem com os homens que pagaram suas passagens. Alice, Verity e Jocelyn estão entre as recém-chegadas que perturbam o cotidiano dos moradores, acendem rivalidades e trazem prosperidade ao local.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

Z: O Começo de Tudo (2017), Mike Barker e Neasa Hardiman A série acompanha a trajetória de Zelda Sayre Fitzgerald, a romancista, poeta e dançarina que ficou conhecida como a “primeira melindrosa americana”. É mostrado o turbulento caso de amor de Zelda com F. Scott Fitzgerald, desde o primeiro encontro dos dois, em Montgomery, até o alto círculo social e literário em Nova York e Paris, onde se tornaram figuras muito famosas.

The Americans (2013), Joe Weisberg Phillip e Elizabeth são dois espiões da KGB, serviço secreto da União Soviética, vivendo nos Estados Unidos com identidades falsas, em um casamento arranjado. Eles têm como missão controlar a rede de informações entre os espiões que operam no país. Enquanto colocam suas vidas em risco em favor da Guerra Fria, Phillip e Elizabeth também precisam criar os dois filhos, que não desconfiam da verdadeira identidade dos pais.