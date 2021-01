As 12 mulheres famosas (com mais de 50 anos) mais bonitas do mundo

Ser mulher e envelhecer em Hollywood parecem antônimos, mas algumas famosas provam que idade é apenas um número. Além de não perderem a beleza — apesar das mudanças — elas se tornaram referenciais de talento e determinação com o passar do tempo. A Bula reuniu em uma lista as 12 celebridades com mais de 50 anos mais bonitas da atualidade. A seleção foi baseada em votações e rankings elaborados pelas publicações: “People”, “Ranker”, “Men’s Health”, “Esquire” e “Trend Spotter”. Foram selecionadas as personalidades que mais apareceram em todas as listas. Entre elas, estão a atriz Halle Berry, a apresentadora Padma Lakshmi e a supermodelo Christie Brinkley.

1 — Elizabeth Hurley

Nascida em 1965, Elizabeth Hurley é uma atriz e modelo britânica, mais conhecida por aparecer nos filmes “Austin Powers”, comédias dos anos 1990. Além disso, ela é a representante mundial da marca de moda e beleza Estée Lauder. Nos anos 1980 e 90, Hurley foi uma das modelos mais famosas e bem pagas do mundo.

2 — Christie Brinkley

Christie Brinkley é uma supermodelo estadunidense, nascida em 1954. Com 66 anos, ela surpreende pela aparência juvenil. Brinkley foi a primeira modelo a ilustrar por três vezes a capa da prestigiada revista “Sports Illustrated Swinsuit”. Além disso, mantém o contrato mais longo do mundo da moda, com a empresa de cosméticos CoverGirl.

3 — Michelle Pfeiffer

Atriz e produtora estadunidense, Michelle Pfeiffer é reconhecida como uma das melhores intérpretes dos anos 1980 e foi indicada ao Oscar por três vezes. A consagração de sua carreira veio com o filme “Scarface” (1983), de Brian de Palma. “Batman Returns” (1992) e “A Época da Inocência” (1993) são outros longas nos quais se destacou. Pfeiffer nasceu 1958.

4 — Monica Bellucci

Atriz italiana, Monica Bellucci é conhecida internacionalmente por estrelar grandes filmes europeus e hollywoodianos nos anos 1990. Além disso, foi modelo de grifes renomadas, como Dior e Dolce e Gabbana. “Malèna” (2000), “Matrix Reloaded” (2003) e “O Pacto dos Lobos” (2002) são alguns de seus longas mais conhecidos. Bellucci nasceu na Itália, em 1964.

5 — Halle Berry

Nascida em 1966, a atriz estadunidense Halle Berry estreou no cinema em 1991. Em 2002, ela ganhou o Oscar de “Melhor Atriz” pela atuação no filme “A Última Ceia”. Berry foi a primeira negra a conquistar o prêmio. No ano seguinte, foi eleita a mulher mais bonita do mundo pela revista “People”. Ela também é conhecida por interpretar a mutante Tempestade na franquia X-Men.

6 — Nicole Kidman

Atriz e produtora australiana, Nicole Kidman nasceu em 1967. Ela entrou no século 21 no auge de seu estrelato, com “Moulin Rouge” (2001). Em 2003, recebeu o Oscar de Melhor Atriz pelo filme “As Horas”, no qual interpretou Virginia Woolf. Desde então, já atuou em mais de 40 filmes e seriados. Seu trabalho mais recente é a aclamada série “The Undoing” (2020).

7 — Courteney Cox

Courteney Cox é uma atriz estadunidense, nascida em 1964, mais conhecida por interpretar Monica Geller na série “Friends” (1994) e Gale Weathers na franquia de filmes “Pânico” (1996). Hoje, Courteney eventualmente atua em filmes e séries de televisão. Ela é dona da companhia Coquette Productions, uma produtora audiovisual.

8 — Julianne Moore

A atriz Julianne Moore conquistou a atenção da crítica em 1993, com o filme “Cenas da Vida”. “Jurassic Park” (1997) e “As Horas” (2003) são alguns dos longas que a consolidaram como uma das melhores de Hollywood. Em 2015, ganhou o Oscar de Melhor Atriz ao protagonizar “Para Sempre Alice”. Ela nasceu em 1960, nos Estados Unidos.

9 — Shania Twain

Shania Twain, também conhecida como “Primeira-dama do Country”, é uma cantora e compositora canadense, nascida em 1965. Com 100 milhões de cópias vendidas, ela se tornou a artista mais bem-sucedida na história da música country. “From This Moment On” (1997) e “Man!I Fell Like a Women” (1997) são algumas de suas canções mais famosas.

10 — Padma Lakshmi

Nascida em 1970, na Índia, Padma Lakshmi é uma modelo, apresentadora e escritora que vive nos Estados Unidos. Começou a carreira desfilando para grandes marcas, mas ficou internacionalmente conhecida em 2006, por apresentar o reality show culinário Top Chef. Em 2020, ela recebeu elogios da crítica pela série “Taste The Nation with Padma Lakshmi”.

11 — Sandra Bullock

Em 2015, prestes a fazer 50 anos, a atriz Sandra Bullock foi a escolhida como a mulher mais bonita do mundo pela revista “People”. “Enquanto Você Dormia” (1995) e “Gravidade” (2013) são alguns de seus filmes mais conhecidos. Com “Um Sonho Possível” (2009), ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz em 2010. Bullock nasceu em 1964, nos Estados Unidos.

12 — Susan Sarandon

Nascida em 1946, nos Estados Unidos, Susan Sarandon já ganhou os dois prêmios mais importantes da atuação: o Oscar, em 1996, e o BAFTA, em 1995. “Thelma & Louise” (1991), “O Óleo de Lorenzo” (1992) e “Lado a Lado” (1999) são alguns dos filmes mais conhecidos de Sarandon, que é considerada uma das melhores atrizes em atividade.