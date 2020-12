10 filmes recentes que vão te deixar sem chão, disponíveis na Netflix

A Ligação (2020), Lee Chung-hyeon

Kim Seo-yeon acaba de se mudar uma antiga mansão isolada de sua família. No local, ela encontra um telefone sem fio e começa a receber misteriosas ligações, nas quais uma mulher diz que está sendo torturada pela mãe. Seo-yeon logo descobre que a mulher ao telefone, Oh Youn-sook, está morando na mesma casa, mas em alguma época do passado. As duas trocam informações sobre suas vidas e descobrem que, se Youn-sook tomar certas atitudes, pode mudar o destino de Seo-yeon.