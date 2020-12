Os 10 melhores filmes de 2020, segundo os críticos de Hollywood

Um musical transcendente, um suspense ousado feminista e dramas estelares foram alguns dos destaques de 2020, segundo os críticos do “The Hollywood Reporter”. Com os cinemas fechados em todo o mundo, é surpreendente a quantidade de bons longas lançados esse ano. A Bula reuniu em uma lista os dez melhores, de acordo com os críticos. Na seleção, há um representante brasileiro: “Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; que estreou nacionalmente em 2019, mas chegou aos cinemas dos Estados Unidos em março de 2020. “Never Rarely Sometimes Always”, de Eliza Hittman; e “Uma Mulher Alta”, de Kantemir Balagov; são outros títulos citados na lista.

1 — David Byrne’s American Utopia, de Spike Lee Neste filme, o diretor Spike Lee documenta o show de David Byrne, ex-líder da banda Talking Heads, em sua versão do musical “American Utopia”, na Broadway. Acompanhado por uma banda de 11 integrantes, Byrne combina músicas de seu novo álbum com sucessos do Talking Heads e leva o público a uma reflexão sobre a frugalidade das relações humanas na atualidade.

2 — First Cow, de Kelly Reichardt Em 1820, dois viajantes fugindo de um bando de caçadores vingativos conversam sobre suas ambições de enriquecer. Um deles, que é chef de cozinha, decide roubar leite da única vaca leiteira da região para fazer biscoitos. O outro, impressionado, insiste que eles vendam os petiscos deliciosos na feira. Logo, os biscoitos se tornam um sucesso e eles começam a ganhar muito dinheiro. Mas, todas as noites, precisam roubar leite sem que o dono da vaca perceba.

3 — Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman Autumn é uma adolescente de 17 anos que vive na zona rural da Pensilvânia. Ao descobrir que está grávida, ela se desespera e tenta induzir um aborto. Como a tentativa falha, ela pede ajuda à Skylar, sua prima e melhor amiga. Então, Skylar rouba dinheiro do armazém onde trabalha para pagar um aborto seguro para a prima. Mas como o procedimento é proibido na Pensilvânia, elas viajam juntas até Nova York.

4 — Ammonite, de Francis Lee O filme se passa em 1840 e acompanha a caçadora de fósseis Mary Anning. Ela já fez famosas descobertas, mas agora procura sozinha por fósseis comuns para vender para turistas, com o objetivo de sustentar a mãe doente. Um desses turistas contrata Mary para fazer companhia a sua mulher, Charlotte, que está se recuperando de um trauma. Ainda que pertençam a mundos totalmente diferentes, Mary e Charlotte acabam se apaixonando.

5 — Uma Mulher Alta, de Kantemir Balagov Na Leningrado de 1945, Iya e Masha são duas jovens mulheres em busca de esperança após a Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado, um dos mais brutais da história, terminou, mas elas ainda têm que lidar com as consequências deixadas pelo conflito. As duas são enfermeiras e enfrentam o estresse pós-traumático por terem presenciado muitos horrores.

6 — Minari, de Lee Isaac Chung “Minari” se passa na década de 1980 e acompanha uma família coreana que se muda para uma pequena fazenda no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, em busca do “sonho americano”. David, um garoto de 7 anos, está entediado com a sua nova rotina, mas a situação muda com a chegada de sua avó, uma mulher engraçada e muito amorosa. Enquanto isso, o pai de David arrisca a estabilidade da família para investir em terras.

7 — Promising Young Woman, de Emerald Fennell Todos diziam que Cassie era uma jovem promissora, até o dia em que um evento doloroso mudou abruptamente o seu futuro. Agora, ela é uma mulher traumatizada que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando algum homem com más intenções se aproxima de Cassie e tenta abusá-la, ela se vinga sem nenhuma piedade.

8 — Nomadland: Sobreviver na América, de Chlóe Zhao Após um grande colapso econômico, que devasta a zona rural de Nevada, Fern faz as malas e parte com sua van para viver na estrada, explorando uma vida fora da sociedade convencional, como uma nômade moderna. O filme, que é inspirado no livro homônimo de Jessica Bruder, conta com a participação de verdadeiros nômades, que interpretam os companheiros de Fern.

9 — Lovers Rock, de Steve McQueen “Lovers Rock” se passa na Londres de 1980 e acompanha jovens negros que passam dificuldades devido ao preconceito racial. Como não conseguem ter acesso aos eventos em boates, eles mesmo fazem suas festas. Nestes momentos de confraternização, revelam-se artistas capazes de revolucionar a cena cultural da cidade, mas que ficam à margem da sociedade. O filme é originalmente parte da série “Small Axe” (2020), da BBC.