A invenção mais importante do ano em que você nasceu

Em um período relativamente curto na história, passamos da construção de fogueiras para a criação de aplicativos para smartphones e robôs autônomos. Convivemos tão bem com a tecnologia que não nos lembramos que há poucos anos, por exemplo, não existiam smartphones, muito menos a possibilidade de trocar mensagens de texto. No campo da medicina muitas descobertas importantes também contribuíram para o aumento da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo, como o surgimento do marca-passo, em 1960, e da vacina contra a Covid-19, principal avanço de 2020. Para relembrar esses marcos históricos, a Bula reuniu em uma lista as principais conquistas e invenções da humanidade, desde 1950 até hoje.

1950 — Cartão de crédito

1951 — Gravador de fita de vídeo (VTR)

1952 — Refrigerante Diet

1953 — Pneus radiais

1954 — McDonalds

1955 — Vacina contra a poliomielite

1956 — Disco rígido (HD)

1957 — Pílula anticoncepcional

1958 — Avião a jato

1959 — Circuito integrado

1960 — Marca-passo

1961 — Ferramentas sem fio

1962 — Satélite de comunicações

1963 — Cigarro eletrônico

1964 — Tecnologia LCD

1965 — Kevlar (fibra usada na produção de coletes à prova de balas)

1966 — Máquina de mamografia

1967 — Caixa eletrônico

1968 — Jacuzzi

1969 — Concorde (avião comercial supersônico)

1970 — Aparelho de videocassete

1971 — E-mail

1972 — Video game console

1973 — Ressonância magnética

1974 — Post-its

1975 — Ethernet (rede interligando máquinas)

1976 — Electric Pencil (software processador de texto)

1977 — Computador pessoal

1978 — GPS

1979 —Walkman Sony

1980 — Máquina de Fax

1981 — Internet

1982 — Coração artificial

1983 — Câmera filmadora doméstica

1984 — Telefone móvel (celular)

1985 — Bateria de lítio

1986 — Lista de e-mail (mala direta)

1987 — Lentes de contato descartáveis

1988 — Photoshop

1989 — World Wild Web (www)

1990 — Câmera digital

1991 — A primeira página da Web

1992 — Mensagens de texto

1993 — Mosaic (primeiro navegador da internet)

1994 — Alimentos transgênicos

1995 — Cabo USB

1996 — DVD

1997 — Carro híbrido

1998 — Dispositivo de leitura digital (e-reader)

1999 — Napster (programa de compartilhamento de músicas online)

2000 — Câmera de celular

2001 — Wikipédia

2002 — Smartphone Blackberry

2003 — Skype

2004 — Facebook

2005 — YouTube

2006 — Twitter

2007 — iPhone

2008 — Android

2009 — WhatsApp

2010 — Instagram

2011 — Assistente digital (Siri)

2012 — Edição de genes

2013 — Implante de retina

2014 — Máquina de impressão 3D

2015 — Ocean Cleanup Project (aspirador de lixo do oceano)

2016 — Termômetro infravermelho

2017 — Foguetes reutilizáveis

2018 — Óculos inteligentes para cegos (Aira)

2019 — Cirurgias em realidade virtual (Osso VR)

2020 — Vacina contra a Covid-19