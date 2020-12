Os 10 melhores filmes que estreiam na Netflix em dezembro

Além dos clássicos especiais de Natal, a Netflix preparou muitas novidades para dezembro de 2020. Entre séries, longas, animações e documentários, mais de 80 estreias chegam ao catálogo do serviço de streaming. Considerando apenas os filmes, a Bula reuniu em uma lista os dez lançamentos que realmente valem a pena. Entre os selecionados, estão “A Festa de Formatura” (2020), de Ryan Murphy; que reúne nomes como Meryl Streep e Nicole Kidman no elenco; e “A Voz Suprema do Blues” (2020), de George C. Wolfe; último filme com a participação do ator Chadwick Boseman, que morreu em agosto, mas pode receber uma indicação póstuma ao Oscar, segundo os críticos que já conferiram o longa.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Festa de Formatura (2020), Ryan Murphy Dee Dee Allen e Barry Glickman são atores de teatro com a carreira em decadência. O último musical deles fracassou e recebeu muitas críticas negativas. Para recuperar a boa reputação, eles se juntam a outros dois artistas para apoiar uma causa social. A ideia do grupo é ajudar Emma Nolan, uma estudante do último ano que foi proibida de levar a namorada Alyssa ao baile. Os atores viajam até Edgewater, em Indiana, para auxiliar as adolescentes lésbicas.

A Incrível História da Ilha das Rosas (2020), Sydney Sibilia Baseado em uma história real, o longa segue um engenheiro considerado excêntrico e lunático. Decidido a viver da forma como sempre sonhou, sem seguir regras, ele constrói uma ilha na costa italiana e declara independência, alegando que criou uma nação. Sua ousadia chama a atenção do mundo e cada vez mais pessoas se interessam por viver na ilha, mas o governo italiano o declara inimigo e exige que a propriedade seja formalizada.

A Voz Suprema do Blues (2020), George C. Wolfe Em uma sala de ensaios, em Chicago, uma banda de músicos espera a chegada de Ma Rainey, a “Mãe do Blues”, estrela dos anos 1920. Atrasada para o ensaio, Ma Rainey trava uma batalha com seu empresário e o produtor, ambos homens brancos, pelo controle de sua música e carreira. Enquanto ela não chega, o ambicioso trompetista Levee —que está determinado a começar sua própria banda de blues — incita tensões entre os músicos de Rainey.

Duas por Uma (2020), Jamie Babbit Candy Black é uma superestrela de Hollywood, uma atriz e comediante adorada por todos. Cansada da fama, ela enfrenta problemas com vícios e coloca a carreira em perigo. Obrigada pela justiça a passar por uma reabilitação de 90 dias, ela contrata uma sósia para ir em seu lugar. Mas ao voltar da clínica, a sósia continua assumindo os compromissos de Candy, fingindo que a atriz realmente mudou.

Mank (2020), David Fincher O filme se passa nas décadas de 1930 e 40, em Hollywood, e segue a tumultuosa história do roteirista Herman J. Mankiewicz, conhecido como Mank. Além de ter que lidar com seus vícios, ele tem problemas com Orson Welles para construir o roteiro do filme “Cidadão Kane”, obra-prima do cineasta. O longa também aborda a relação de Mank com os grandes nomes da indústria cinematográfica da época.

O Céu da Meia-Noite (2020), George Clooney A tripulação da nave Aether, da NASA, está voltando para a casa após explorar uma lua de Júpiter que tem possibilidade de abrigar vida humana. Mas os astronautas não recebem mensagens da base há três semanas. Enquanto isso, a Terra está sendo destruída por uma catástrofe e Augustine, um cientista isolado no Ártico, tenta entrar em contato com a Aether para impedir que os tripulantes voltem em meio ao apocalipse.

Vozes que Inspiram (2020), James D. Stern e Fernando Villena “Vozes que Inspiram” acompanha a emocionante jornada de seis estudantes durante a August Wilson Monologue Competition, uma competição de monólogos das obras do famoso dramaturgo August Wilson. O evento tem o objetivo de incentivar alunos da rede pública que sonham em seguir carreira no mundo das artes cênicas. A final ocorre na Broadway.

Liga da Justiça (2017), Zack Snyder Milhares de anos atrás, o supervilão Lobo da Estepe tentou conquistar a Terra, mas foi derrotado pelos deuses do Olimpo. Agora, ele está de volta com seu plano de dominação. Para impedi-lo, Diana Prince, a Mulher-Maravilha, e Bruce Wayne, o Batman, tentam reunir outros super-heróis. Mas mesmo com a formação de uma liga de poderosos meta-humanos, pode ser tarde demais para salvar o planeta.

No Limite do Amanhã (2014), Doug Liman Num cenário futurístico, a Terra é invadida por uma perigosa espécie alienígena. O inexperiente major William Cage, responsável pelo setor de Relações Públicas do exército dos EUA, é obrigado a ir para a linha de frente lutar contra os invasores. Ele acaba sendo morto, mas inexplicavelmente retorna ao mesmo dia. William percebe que está preso na repetição do tempo e, a cada morte e renascimento, consegue antecipar os acontecimentos e mudar o curso da batalha.