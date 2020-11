12 filmes visualmente impressionantes para ver no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 12 filmes visualmente impressionantes para assistir no Amazon Prime Video. São produções com direção de fotografia impecável, que deixam os espectadores admirados com as cores, figurinos, enquadramentos e paisagens. Além disso, todos os longas possuem bons roteiros e foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema. Entre eles, estão “Only Lovers Left Alive” (2013), de Jim Jarmusch; e “Moonrise Kingdom” (2012), de Wes Anderson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios. “Balada de Um Homem Comum” (2014), de Ethan e Joel Cohen, está no canal Starzplay; enquanto “Saint Laurent” (2014), de Bertrand Bonello, pode ser assistido pelo Looke. Os canais são pagos, mas é possível testá-los gratuitamente por sete dias.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

Sicario: Terra de Ninguém (2015), Denis Villeneuve Kate Macy é uma agente do FBI altamente treinada, recrutada para trabalhar numa operação na fronteira dos Estados Unidos com o México. Mesmo sendo acostumada a lidar com criminosos, Macy se choca ao encarar a brutalidade de Juarez, cidade tomada pelos traficantes. Durante a missão, ela se vê obrigada a ultrapassar seus limites éticos para salvar a própria vida.

Balada de Um Homem Comum (2014), Ethan e Joel Cohen No início dos anos 1960, em Nova York, o cantor de folk Llewyn Davis sonha em viver da sua música. Ele é talentoso, mas seu primeiro disco solo não está sendo vendido, devido à indiferença de seu empresário. Sem dinheiro para pagar um aluguel, Llewyn dorme na casa de amigos. Um dia, por acaso, ele consegue viajar ao lado do famoso cantor Roland Turner. Llewyn tem a esperança de conseguir uma chance em uma gravadora grande, mas Turner é uma pessoa difícil de lidar.

Saint Laurent (2014), Bertrand Bonello Estre drama biográfico narra a vida do estilista Yves Saint Laurent durante o auge de sua carreira, nas décadas de 1960 e 70. Por anos, ele reina sozinho no cenário da moda francês. Mas sua postura polêmica, o relacionamento atribulado com o empresário Pierre Berger e seu vício em álcool e drogas podem colocar o império YSL em perigo.

Sob a Pele (2014), Jonathan Glazer Para sobreviver na Terra, a bela alienígena Laura vaga pelas ruas de Glasgow em busca de suas vítimas favoritas: homens solitários que se sentem atraídos pela sua beleza. Após se encontrarem com Laura, eles desaparecem misteriosamente. Mas, ao perceber que o homem que capturou está doente, Laura sente pena e o deixa escapar. Nesse momento, ela descobre a humanidade que existe dentro dela.

The Immigrant (2014), James Gray Em 1921, as irmãs polonesas Ewa e Magda partem em direção a Nova York, em busca de uma vida melhor. Mas, assim que chegam na cidade, Magda fica gravemente doente. Sem dinheiro, Ewa aceita ajuda de Bruno, que lhe promete um emprego. Mas, na verdade ele é um cafetão e começa a explorá-la como prostituta. A chegada de Orlando, primo de Bruno, reacende as esperanças de Ewa, que se apaixona e começa a planejar uma fuga.

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch Adam e Eve são dois vampiros eruditos que mantêm uma relação amorosa há séculos. Ele mora em Detroit, nos Estados Unidos, e ela vive em Tânger, no Marrocos. Numa ligação, Eve nota a voz abatida do namorado e decide visitá-lo. Juntos, os dois conversam sobre música, literatura e refletem acerca da futilidade da sociedade atual. Mas, os dias tranquilos do casal chegam ao fim com a chegada de Ava, a irresponsável irmã caçula de Eve.

Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson Sam e Suzy são dois adolescentes que vivem numa pequena ilha da Nova Inglaterra, durante os anos 1960. Eles se conhecem numa peça teatral e começam a trocar cartas, contando um ao outro como se sentem deslocados em meio às pessoas da ilha. Um dia, eles decidem abandonar a ilha, fugindo juntos. Então, os pais de Suzy, o policial Sharp e o escoteiro-chefe Ward se unem para encontrá-los.

A Árvore da Vida (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Drive (2011), Nicolas Winding Refn Durante o dia, um misterioso motorista trabalha como dublê em filmes de Hollywood. À noite, usa seu talento para ser piloto de fuga em assaltos. Calado e solitário, ele vê sua vida mudar ao conhecer Irene, uma garçonete cujo marido, Standard, acaba de sair da prisão. Percebendo que Standard corre perigo por dever muito dinheiro a criminosos, ele se oferece para ajudá-lo como piloto num assalto.

O Artista (2011), Michel Hazanavicius Na década de 1920, o ator George Valentim é uma das estrelas mais famosas do cinema mudo. Ele se apaixona por Peppy Miller, uma figurante que sonha em ser uma grande atriz. A carreira de George está sendo ameaçada pela chegada no cinema falado e ele não sabe como continuar relevante. Ao mesmo tempo, assiste à ascensão de Peppy, que se adapta muito bem ao novo formato de filmes.