Os 10 rostos femininos mais bonitos de 2020

1 — Thylane Blondeau

Thylane Blondeau é uma modelo francesa nascida em 2001. Com apenas 19 anos de idade, é considerada a mulher com o rosto mais harmônico da atualidade. Além de ser embaixadora da L’Oreal Paris e possuir a própria marca de roupas, Heaven May, ela desfila para marcas como Dolce & Gabbana e Versace.