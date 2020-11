Os 10 homens latinos mais bonitos de 2020

Jaime Camil

Jaime Camil é um ator, cantor e produtor mexicano, nascido em 1973. Sua carreira começou nos anos 1990, como locutor de rádio, e logo depois foi convidado para atuar em novelas, séries e filmes. “A Feia Mais Bela” (2006) foi a novela mais conhecida do ator, que mais recentemente também fez parte do elenco do seriado “Jane The Virgin” (2015).