10 filmes recentes para assistir na Netflix e deixar o final de 2020 mais leve

A Livraria (2017), Isabel Coixet

No fim da década de 50, a viúva Florence Green, recém-chegada em uma cidade do interior da Inglaterra, decide reconstruir sua vida e abrir uma livraria. Mas, sua iniciativa é vista com maus olhos pela população local, que é muito conservadora e passa a desconfiar de tudo que Florence faz. Mesmo sendo alvo da hostilidade de parte das pessoas, ela resolve lutar pela permanência do seu negócio. O longa é baseado no livro homônimo de Penelope Fitzgerald, lançado em 1978.