10 belos filmes da Netflix que podem ajudar a superar os dias ruins

Amor Sem Escalas (2010), Jason Reitman

Ryan Bignham é um executivo especializado em demissões. Ele viaja para todos os cantos do país para dispensar funcionários de uma grande empresa. Até que seu chefe contrata a arrogante Natalie Keener, que está desenvolvendo um sistema pelo qual as pessoas poderão ser demitidas online. Ryan, então, convida Natalie para viajar com ele e entender a importância do contato pessoal com aqueles que serão destituídos de seus cargos.