As 10 melhores séries recentes, de acordo com o público

Várias séries são lançadas todos os anos, é praticamente impossível acompanhar todas. Para os leitores que desejam saber quais realmente valem a pena, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores dos últimos três anos, de acordo com a opinião do público. A seleção foi baseada em uma enquete realizada pelo site Ranker, que obteve mais de 70 mil votos. Dentre os seriados preferidos, a maioria é da Netflix, como “Ozark” (2017), de Mark Williams e Bill Dubuque; e “A Maldição da Residência Hill” (2018), dirigida por Mike Flanagan. Também fazem parte da lista produções do Amazon Prime Video, da Disney+, da BHO e da rede Hulu.

1 — The Boys (2020), Eric Kripke — Amazon Prime Video Em um mundo no qual superpoderes são comuns, os integrantes do grupo “Os Sete”, deslumbrados pela fama, começam a usar suas habilidades para cometer crimes. Então, humanos e heróis decepcionados com “Os Sete” se juntam para derrotá-los. Chamados de “The Boys”, os justiceiros precisam expor a verdade sobre essas celebridades e impedir o surgimento de novos super-heróis corruptos.

2 — Ozark (2017), Mark Williams e Bill Dubuque — Netflix Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas são descobertos, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri.

3 — The Mandalorian (2019), Jon Favreau — Disney+ Produção da Disney+, “The Mandalorian” é baseada no universo Star Wars e se passa após a queda do Império, episódio retratado no filme “O Retorno do Jedi” (1983). A série segue Din Djarin, um pistoleiro e caçador de recompensas mandaloriano que viaja pelos territórios esquecidos da galáxia. Ele é contratado para assassinar um alvo específico, mas acaba se afeiçoando à vítima e decide protegê-la.

4 — Mindhunter (2017), Joe Penhall — Netflix Em 1977, com o aparecimento da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench se unem para realizar um plano ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos seriais killers. A partir desse estudo, eles pretendem trabalhar em casos aparentemente sem solução. Holden e Bill decidem entrevistar assassinos presos, mas antes precisam ganhar a confiança deles.

5 — Chernobyl (2019), Johan Renck — HBO Em 1986, uma explosão seguida por um incêndio na Usina Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, mata milhares de pessoas e se torna a pior catástrofe nuclear da história. Bombeiros e membros das equipes de resgate se sacrificam para salvar a Europa de um desastre ainda maior. Enquanto isso, o cientista Valery Legasoy, a física Ulana Khomyuk e o vice-presidente do conselho de ministros Boris Shcherbina tentam descobrir as causas da explosão.

6 — The Witcher (2019), Lauren Schmidt Hissrich — Netflix Geralt de Rivia, um caçador de monstros profissional conhecido como Witcher, luta para manter sua humanidade em um mundo medieval cheio de pobreza e violência, governado por reis e magos corruptos. Ao longo de sua jornada solitária, ele conhece uma feiticeira ambiciosa, Yennefer, e a princesa Ciri, uma jovem fugitiva com poderes sobrenaturais. A obra é baseada numa série de livros homônima de Andrzej Sapkowski, que também foi adaptada para uma popular franquia de jogos.

7 — The Handmaid’s Tale — O Conto da Aia (2017), Bruce Miller (II) — HBO Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a série é ambientada em Gilead, um Estado teocrático e totalitário, localizado onde um dia existiu os Estados Unidos. Anuladas por uma opressão sem precedentes, as mulheres não têm direitos, e são divididas em categorias: esposas, marthas, salvadoras e aias. As aias pertencem ao governo e existem unicamente para procriar. Entre elas, está June, nomeada Offred, que é afastada de sua família para servir a um comandante.

8 — A Maldição da Residência Hill (2018), Mike Flanagan — Netflix Em 1992, o casal Hugh e Olivia se muda com os cinco filhos para a mansão Hill. O objetivo deles é reformar a casa para vendê-la depois por um preço mais alto. Mas, situações sobrenaturais ocorrem frequentemente no lugar, perturbando a família. Anos depois, a caçula da família se suicida após revisitar a residência. Então, os irmãos decidem voltar ao local para entender o que aconteceu.

9 — You (2018), Greg Berlanti e Sera Gamble — Netflix Guinevere Beck é uma estudante e aspirante a escritora que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria de Nova York, onde conhece o gerente Joe Goldberg. Apaixonado por Beck, Joe usa a internet e as redes sociais para descobrir os interesses da garota e conquistá-la. Mas, logo a paixão se transforma em uma obsessão perigosa e Joe começa a controlar a vida de Beck.