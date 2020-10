As 30 melhores falas da história das séries de TV

A Bula reuniu em uma lista as 30 falas mais marcantes das séries de TV. Algumas foram ditas em momentos de sabedoria e introspecção dos personagens, outras surgiram em surtos de raiva e decepção. Mas também existem as expressões que se tornaram icônicas apenas pela repetição. Afinal, todos os fãs se lembram da cantada “How You Doin’?”, do Joey, em “Friends”; ou do bordão de Sheldon Cooper, “Bazinga!”, em “The Big Bang Theory”. Mesmo quando se trata de ficção, é possível tirar várias lições para a vida ao assistir um seriado. Ou, se não tiver nenhum ensinamento entre os diálogos, podemos pelo menos colecionar boas frases para usar em momentos de descontração.

Sem útero, sem opinião! — Rachel Green (Friends)

Todo mundo se prostitui, Grace. Só vendemos partes diferentes de nós. — Tommy Shelby (Peaky Blinders)

Bazinga! — Sheldon Cooper (The Big Bang Theory)

Quase morrer não muda nada. Morrer muda tudo. — Dr. House (House)

Não sei nada sobre moral. Mas tenho regras. — Tony Soprano (Sopranos)

O poder reside onde os homens acreditam que reside. Nem mais, nem menos. — Lord Varys (Game of Thrones)

Nunca deveriam ter nos dado uniformes se não queriam que fôssemos um exército. — June (The Handmaid’s Tale)

How You Doin’? (Como você está?) — Joey Tribbiani (Friends)

O único lado bom da queda livre é dar a quem nos ama a chance de nos pegar no colo. — Meredith Grey (Grey’s Anatomy)

Fumar maconha, comer salgadinho e se masturbar não são planos para mim. — Walter White (Breaking Bad)

Se nós não podemos viver juntos, vamos morrer sozinhos. — Jack Sheppard (Lost)

Não importa o que você faça na vida. Não vai ser lendário, a menos que os seus amigos estejam lá para ver. — Barney Stinson (How I Met Your Mother)

Dinheiro é mansão no bairro errado, que começa a desmoronar após dez anos. Poder é o velho edifício de pedra, que se mantém de pé por séculos. Não respeito quem não sabe distinguir os dois. — Frank Underwood (House of Cards)

Eu me sinto como a Madre Teresa. Exceto pela parte da virgindade. Esse navio partiu há muito tempo. — Penny (The Big Bang Theory)

Agente Cooper, os problemas de toda a sociedade são de natureza sexual. — Dr. Lawrence Jacoby (Twin Peaks)

Coloque o pijama, vá pra cama e não coma nada exceto litros de sorvete e toneladas de pizza. — Lorelai Gilmore (Girlmore Girls)

Eu não tenho nenhuma dignidade. Eu quero ser a única pessoa que não morreu com dignidade. Eu vivi a minha vida inteira com vergonha. Por que eu deveria morrer com dignidade? — George Constanza (Seinfeld)

Até aquele momento eu não tinha ideia do quanto pode doer perder algo que nunca se teve realmente. — Kevin Arnold (Anos Incríveis)

Eu sei que as pessoas dizem que a vida continua, e é verdade, mas ninguém diz que é uma coisa boa. — Betty Draper (Mad Men)

O mundo acabou. Você não recebeu o memorando? — Amy (The Walking Dead)

O que está feito, está feito. O que interessa é que estamos juntos. Agora cale a boca e beba a sua cerveja. — Dean Winchester (Supernatural)

Achei que seria ótimo, sabe? Ficar algum tempo sozinho, com meus pensamentos. Acontece que eu não tenho tantos pensamentos assim. — Joey Tribbiani (Friends)

O objetivo de todas as guerras é a paz. — Pablo Escobar (Narcos)

Chopin, Mozart e Beethoven nunca morreram. Simplesmente tornaram-se músicos. — Dr. Ford (Westworld)

Eu tenho algumas coisas para dizer para você. O básico primeiro: nunca seja cruel, nunca seja covarde e nunca coma peras! Lembre-se: O ódio é sempre tolo e o amor é sempre sábio. — Doctor (Doctor Who)

Seu problema é que você passou a vida inteira pensando que existem regras. Não existem. Éramos gorilas. Tudo o que tínhamos era o que podíamos pegar e defender. — Lorne Malvo (Fargo)

Salvar pessoas, caçar coisas, o negócio da família. — Dean Winchester (Supernatural)

Melhor terem bons instintos ou escolherão a pessoa errada para trabalhar em grupo, para dormir ou até se casar. — Annalise Keating (How To Get Away With Murder).

O homem vive três vidas. A primeira acaba com a perda da ingenuidade, a segunda com a perda da inocência e a terceira… com o fim da vida em si. É inevitável passar pelos três estágios. — Adam (Dark).

Manhãs são para café e contemplação. — Jim Hopper (Stranger Things)