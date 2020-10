Os 10 melhores filmes de ficção científica para ver na Netflix em 2020

Ghost in the Shell — O Fantasma do Futuro (1995), Mamoru Oshii

No ano de 2029, o mundo é altamente informatizado e os humanos conseguem acessar extensas redes de informação por meio de seus ciber-cérebros. Major Motoko é a líder do Esquadrão Shell, que combate o crime tecnológico. Ela foi tão modificada que seu corpo é quase todo robótico. De sua versão original, resta apenas um “fantasma” de si mesma. Motoko fica sabendo que um hacker, chamado de Mestre das Marionetes, está no Japão. Juntamente com sua equipe, ela fica encarregada de capturá-lo.