As 26 cidades mais felizes do Brasil em 2020, classificadas por Estados

Acre — Cruzeiro do Sul

Conhecida como Capital do Juruá, nome do rio que atravessa a cidade, Cruzeiro do Sul é o mais importante polo turístico e econômico do interior do Acre. As principais atividades econômicas do município são a exploração de madeira e a agricultura. Além disso, a região é famosa pela produção de farinha de mandioca. Com 87 mil habitantes, Cruzeiro do Sul alcançou bons índices nas avaliações de qualidade de vida. Fotografia: Gleilson Miranda — Governo do Acre