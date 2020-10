12 séries do Amazon Prime Video que você não vai se arrepender de assistir

Dororo (2019), Kazuhiro Furuhashi

Num período de guerra, no Japão, um samurai oferece partes do corpo de seu filho recém-nascido a demônios, em troca do domínio no campo de batalha. Ele joga o bebê no rio, mas um velho sábio o resgata. O garoto cresce com próteses adaptadas e decide embarcar em uma jornada para recuperar os membros de seu corpo. Para isso, ele precisa lutar com cada um dos demônios cultuados pelo pai. No caminho, ele faz amizade com um garoto chamado Dororo.