As 27 cidades brasileiras com a maior renda média mensal, classificadas por estados

Um estudo conduzido por Marcelo Neri, economista pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), revelou quais são as cidades com maior renda per capita do país. Para chegar ao resultado, Neri se baseou dos dados declaração de imposto de renda (IPRF) de 2018, dividindo o valor declarado total pelo número de habitantes de cada município. Com base na tabela do economista, a Bula reuniu em uma lista as 27 cidades brasileiras com a maior renda média mensal, considerando a primeira colocada de cada um dos 26 estados do país e o Distrito Federal. No topo do ranking, estão municípios interioranos, como Aporé, em Goiás; enquanto no final ficaram algumas capitais da região Norte, como Rio Branco, no Acre.

Crédito editorial: Anna ART / Shutterstock.com

1 — Nova Lima (Minas Gerais)

Renda média mensal: R$ 6.253,03

Posição no Brasil: 1º Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), é a cidade com maior concentração de renda no Brasil, considerando a população. Com cerca de 94 mil habitantes, a principal atividade econômica do município é a extração de minério de ferro.

2 — Santana de Parnaíba (São Paulo)

Renda média mensal: R$ 5.384,77

Posição no Brasil: 2º Santana de Parnaíba tem cerca de 132 mil habitantes e está localizada na região metropolitana de São Paulo (SP). A economia da cidade é ligada ao setor de serviços e comércio, mas o turismo também está se desenvolvendo.

3 — Aporé (Goiás)

Renda média mensal: R$ 5.233,93

Posição no Brasil: 3º No interior de Goiás, na região sudoeste do estado, localiza-se Aporé, um pequeno município com população estimada de 4.232 habitantes. A base econômica local é a agricultura e a pecuária leiteira.

4 — Niterói (Rio de Janeiro)

Renda média mensal: R$ 4.186,51

Posição no Brasil: 5º Com população estimada de 514 mil habitantes, Niterói integra a região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ) e possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano do estado. A economia da cidade se baseia no setor de comércio e serviços.

5 — Florianópolis (Santa Catarina)

Renda média mensal: R$ 3.998,3

Posição no Brasil: 6º Capital do estado de Santa Catarina, Florianópolis tem uma população estimada de 500 mil habitantes, sem contabilizar os municípios da região metropolitana. O setor de comércio e serviços é o principal na economia da cidade.

6 — Porto Alegre (Rio Grande do Sul)

Renda média mensal: R$ 3.725,15

Posição no Brasil: 8º Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre possui aproximadamente 1,5 milhão de habitantes dentro dos limites municipais. A cidade tem a indústria e o comércio como principais atividades econômicas.

7 — Vitória (Espírito Santo)

Renda média mensal: R$ 3.516,16

Posição no Brasil: 9º Vitória é a capital do Espírito Santo. Possui cerca de 360 mil habitantes e mais de 2 milhões na região metropolitana, chamada de “Grande Vitória”. A economia da cidade é voltada às atividades portuárias, ao comércio e à indústria.

8 — Curitiba (Paraná)

Renda média mensal: R$ 3.241,36

Posição no Brasil: 13º Capital do Paraná, Curitiba tem cerca de 2 milhões de habitantes, sendo o município mais populoso do estado. A atividade econômica da cidade está centrada no setor de comércio e de prestação de serviços, seguido pela indústria.

9 — Brasília (Distrito Federal)

Renda média mensal: R$ 2.981,04

Posição no Brasil: 16º Capital do Brasil e sede do governo do Distrito Federal, Brasília, na região Centro-Oeste, tem cerca de 3 milhões de habitantes. Com foco na área administrativa, tem o setor de serviços como principal fonte de economia.

10 — Primavera (Pernambuco)

Renda média mensal: R$ 2.389,9

Posição no Brasil: 27º A 81 km de Recife, capital de Pernambuco, Primavera tem aproximadamente 14 mil habitantes. A indústria, com foco na produção de açúcar, é a principal atividade econômica da cidade, seguida pela agropecuária.

11 — Cuiabá (Mato Grosso)

Renda média mensal: R$ 2.360,17

Posição no Brasil: 28º Capital do Mato Grosso, Cuiabá tem cerca de 613 mil habitantes dentro de seus limites municipais, desconsiderando a conurbação com Várzea Grande. A economia da cidade, hoje, é centrada no comércio e na indústria.

12 — Chapadão do Sul (Mato Grosso do Sul)

Renda média mensal: R$ 2.068,6

Posição no Brasil: 48º Localizado na região nordeste do Mato Grosso do Sul, Chapadão do Sul possui cerca de 25 mil habitantes. A agricultura é a principal atividade econômica do município, com foco no cultivo de grãos.

13 — Aracaju (Sergipe)

Renda média mensal: R$ 1.817,91

Posição no Brasil: 89º Aracaju, em Sergipe, tem aproximadamente 649 mil habitantes. Apontada como a capital com menor desigualdade social no Nordeste, tem a economia voltada para os setores de comércio, indústria e exploração petrolífera.

14 — Eusébio (Ceará)

Renda média mensal: R$ 1.810,86

Posição no Brasil: 91º Eusébio, distante 24 km de Fortaleza, capital do Ceará; possui aproximadamente 53 mil habitantes. A economia local é baseada no turismo, empreendimentos imobiliários, na prestação de serviços e no setor de indústrias.

15 — João Pessoa (Paraíba)

Renda média mensal: R$ 1.585,21

Posição no Brasil: 146º João Pessoa, capital da Paraíba, possui aproximadamente 800 mil habitantes. Maior economia do estado, é voltada para o turismo, principal fonte de renda. O comércio e a indústria também se destacam.

16 — Lauro de Freitas (Bahia)

Renda média mensal: R$ 1.566,67

Posição no Brasil: 154º Localizado no litoral norte da Bahia, Lauro de Freitas tem aproximadamente 201 mil habitantes. Considerado um dos municípios mais industrializados do estado, tem a economia voltada para a indústria e o comércio.

17 — Natal (Rio Grande do Norte)

Renda média mensal: R$ 1.534,69

Posição no Brasil: 165º Natal, capital do Rio Grande do Norte, possui aproximadamente 878 mil habitantes, desconsiderando os municípios da região metropolitana. A principal fonte econômica da cidade é o comércio e a prestação de serviços.

18 — Palmas — Tocantins

Renda média mensal: R$ 1.526,37

Posição no Brasil: 166º Capital do Tocantins e maior cidade do estado, Palmas possui cerca de 306 mil habitantes. O setor de prestação de serviços é o principal na geração de economia da cidade, seguido pela agropecuária.

19 — Belém (Pará)

Renda média mensal: R$ 1.299,16

Posição no Brasil: 292º Belém é a capital do Pará, na região Norte do país. Tem uma população estimada de 1,5 milhão de habitantes, sendo um dos municípios dos mais populosos do estado. A economia local baseia-se nas atividades do comércio, prestação de serviços e turismo.

20 — Teresina (Piauí)

Renda média mensal: R$ 1.269,84

Posição no Brasil: 310º Teresina, capital do Piauí e cidade mais populosa do estado, tem cerca de 868 mil habitantes. A economia do município é centrada, primordialmente, na indústria, com destaque para o setor têxtil e de confecções.

21 — Maceió (Alagoas)

Renda média mensal: R$ 1.215,48

Posição no Brasil: 344º Maceió, capital de Alagoas, tem cerca de 1,1 milhão de habitantes. Maior produtor brasileiro de sal, o município tem o setor industrial como principal fonte de economia, além da agropecuária e do turismo.

22 — São Luís (Maranhão)

Renda média mensal: R$ 1.212,4

Posição no Brasil: 346º Capital do Maranhão, a cidade histórica de São Luís possui aproximadamente 1,1 milhão de habitantes. A economia municipal baseia-se na indústria alimentícia e de transformação de alumínio, além do setor de prestação de serviços.

23 — Porto Velho (Rondônia)

Renda média mensal: R$ 1.190,53

Posição no Brasil: 364º Porto Velho, no estado de Rondônia, tem uma população estimada de 540 mil pessoas. A mais extensa capital estadual do país, tem como principais atividades econômicas o extrativismo vegetal e mineral, a agricultura e a pecuária.

24 — Boa Vista (Roraima)

Renda média mensal: R$ 1.043,06

Posição no Brasil: 530º Capital do estado de Roraima, Boa Vista possui aproximadamente 420 mil habitantes. A economia da cidade sustenta-se na agropecuária, com destaque para o plantio de grãos. O setor de mineração também se destaca no âmbito econômico.

25 — Rio Branco (Acre)

Renda média mensal: R$ 1.014,02

Posição no Brasil: 583º Rio Branco, capital do Acre, tem uma população estimada em 408 mil habitantes. A economia local se baseia, principalmente, no extrativismo vegetal, seguido pela agropecuária e pelo setor de indústrias.

26 — Manaus (Amazonas)

Renda média mensal: R$ 1.008,97

Posição no Brasil: 592º A capital do Amazonas, Manaus, é a cidade mais populosa da região Norte, com cerca de 2,2 milhões de habitantes. A economia local é voltada para o setor de comércio e prestação de serviços, seguido pela indústria.