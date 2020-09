12 livros clássicos que descrevem perfeitamente os signos do zodíaco

(1952), John Steinbeck Virgem A Leste do Éden (1952), John Steinbeck

“A Leste do Éden” abrange a história dos Estados Unidos desde a Guerra Civil até a Primeira Guerra Mundial. A narrativa acompanha duas famílias no Vale do Salinas, na Califórnia, os Hamilton e os Trask, e como elas se relacionam. Além de uma profunda descrição socio geográfica, o livro aborda a capacidade de escolha entre o bem e o mal como atributo intrínseco aos humanos. O patriarca Samuel Hamilton e sua mulher, Liza, são imigrantes irlandeses e criam seus nove filhos em um pedaço de terra árido e infértil. Adam Trask, vizinho de Hamilton, compra o melhor rancho do vale, onde cuida sozinho dos filhos gêmeos, após ter sido abandonado pela esposa, a cruel Cathy. Ao longo do tempo, as vidas de Hamilton e Adam se entrelaçam.