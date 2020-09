Os signos com maior número de serial killers e psicopatas

A mente humana é cheia de mistérios e ainda não há um consenso, na psicologia, sobre o que pode levar uma pessoa a se tornar um assassino em série frio e calculista. Pelo que se sabe até o momento, distúrbios cerebrais e uma infância marcada por abusos e tragédias são fatores de grande influência. Mas, para os que creem na astrologia, a data de nascimento também está envolvida no desenvolvimento da personalidade, então a Bula elaborou um ranking com o número de maníacos assassinos por signo, com base na lista do site Killer Cloud. A seleção original reúne 487 serial killers com datas de aniversário oficialmente documentadas. Vale lembrar que a lista serve apenas para fins de entretenimento, pois não há comprovação científica dos dados.

1

Capricórnio (22 de dez. a 20 de jan.): 55 assassinos

Mais conhecidos: The Sorcerer, indonésio que assassinou 42 mulheres; Freeway Killer, americano que matou e torturou 21 garotos; e o Lobo de Moscou, russo condenado pela morte de 29 pessoas.

2

Leão (22 de jul. a 23 de ago.): 46 assassinos

Mais conhecidos: Condessa de Sangue, condessa húngara acusada de matar centenas de garotas; o Assassino da ferrovia; que cometeu 23 assassinatos; e Monster Killer, chinês condenado por 67 assassinatos e 23 sequestros.

3

Sagitário (22 de nov. a 21 de dez.): 43 assassinos

Mais conhecidos: Ted Bundy, norte-americano que confessou 30 assassinatos; o Assassino de Cleveland, responsável por 12 mortes; e o Assassino Interestadual; americano acusado de cometer mais de 20 homicídios cruéis.

4

Aquário (21 de jan. a 19 de fev.): 42 assassinos

Mais conhecidos: Luis “La Bestia”, colombiano que matou 140 crianças; o assassino de Green River, que confessou mais de 70 homicídios; e Daniel Camargo, colombiano que assassinou 150 garotas.

Libra (23 de set. a 22 de out.): 42 assassinos

Mais conhecidos: Pedro López, colombiano acusado de matar mais de 300 pessoas; o Açougueiro de Rostov, ucraniano que confessou o assassinato de 53 pessoas; e Hillside Strangler, estadunidense que matou dez mulheres.

Escorpião (23 de out. a 22 de nov.): 42 assassinos

Mais conhecidos: O Vampiro de Hanover, alemão condenado por 27 assassinatos de garotos; e o Assassino do Sul, que cometeu quatro assassinatos nos EUA.

5

Áries (21 de mar. a 20 de abr.): 41 assassinos

Mais conhecidos: O Assassino do tabuleiro de xadrez, russo que matou cerca de 48 pessoas; Jane Toppan, estadunidense que confessou 31 assassinatos; e o Assassino da Capa de Chuva, sul-coreano condenado por 20 homicídios.

6

Gêmeos (21 de maio a 20 de jun.): 40 assassinos

Mais conhecidos: Jeffrey Dahmer, estadunidense que assassinou 17 homens e garotos; o Bandido I-5, vinculado a 44 assassinatos; e Samuel Little, que matou ao menos 50 mulheres.

Peixes (20 de fev. a 20 de mar.): 40 assassinos

Mais conhecidos: Assassino B.T.K, estadunidense que matou 10 pessoas; John Wayne Gacy, acusado de matar ao menos 33 adolescentes; e Richard Ramirez, norte-americano que assassinou 25 pessoas.

7

Virgem (23 de ago. a 22 de set.): 39 pessoas

Mais conhecidos: Charles Cullen, enfermeiro estadunidense que matou mais de 40 pacientes; o Estrangulador de Boston, que assassinou 13 mulheres; e Maria Swanenburg, alemã acusada de 27 mortes.

8

Câncer (21 de jun. a 22 de jul.): 35 assassinos

Mais conhecidos: Charles Ray Hatcher, estadunidense que confessou 16 assassinatos; e Gerald e Charlene Gallego, casal que matou dez adolescentes.

9

Touro (21 de abr. a 20 de maio): 22 assassinos

Mais conhecidos: H. H. Holmes, estadunidense que confessou ter cometido 27 assassinatos no século 19, embora apenas nove tenham sido confirmados; e o Earle Nelson, que fez 22 vítimas.