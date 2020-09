10 melhores filmes novos para ver esse final de semana no Amazon Prime e na Netflix

Se a semana foi corrida e estressante, a melhor forma de relaxar no final de semana é assistir a um bom filme, sem pensar nas preocupações. Para ajudar os que ficam indecisos na hora de escolher, a Bula reuniu dez ótimos longas dos últimos dois anos que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video. A seleção abrange produções de diferentes gêneros, como o suspense psicológico “Estou Pensando em Acabar com Tudo” (2020), de Charlie Kaufman; o drama “Dark Waters — O Preço da Verdade” (2020), de Todd Haynes; e o documentário “Square One: Michael Jackson” (2019), dirigido por Danny Wu. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Estou Pensando em Acabar com Tudo (2020), Charlie Kaufman Apesar de ter dúvidas sobre seu relacionamento, uma jovem viaja para conhecer os pais do namorado, Jake. Ao chegar na fazenda deles, ela começa a se sentir estranha e acha bizarro o comportamento dos sogros. Mas, apesar disso, ela não pode ir embora, pois uma tempestade de neve atinge a região. Presa no local, ela passa a questionar tudo o que pensava sobre o namorado e si mesma.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

O Dilema das Redes (2020), Jeff Orlowski Este documentário explora o perigoso impacto das redes sociais na civilização. Especialistas em tecnologia e ex-funcionários do Vale do Silício, alguns deles criadores dos principais aplicativos e ferramentas, mostram como essas mídias têm influência negativa nas relações e comportamentos humanos. De acordo com os entrevistados, não há nenhuma privacidade na internet: todos os usuários são monitorados.

Professor Polvo (2020), Pippa Ehrlich, James Reed O documentário reúne as filmagens de Craig, um homem que, debilitado pela fadiga adrenal, começou a mergulhar em meio a uma floresta subaquática gelada na África. À medida que a água fria o revigorava, ele passou a filmar suas incursões submarinas, especialmente um polvo que chamou sua atenção. Visitando a toca do animal todos os dias, ele ganhou a confiança do polvo, fazendo uma nova amizade improvável.

Remédio Amargo (2020), Carles Torras Ángel leva uma boa vida trabalhando como paramédico, até o dia em que sofre um grave acidente e acaba ficando paraplégico. Incapaz de suportar a nova realidade numa cadeira de rodas, Ángel desenvolve uma obsessão paranoica pela mulher e seu relacionamento começa a desmoronar. Certo de que está sendo traído por ela, ele começa a elaborar um plano de vingança cruel.

Dark Waters — O Preço da Verdade (2020), Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

Get Duked! (2020), Ninian Doff Três amigos jovens infratores são obrigados a participar de um acampamento para adolescentes nas montanhas da Escócia. Junto a eles, vai um supervisor que só aceitou a oportunidade para preencher o currículo. Os quatro se dão bem, até que começam a ser perseguidos por caçadores ricos que desejam matá-los apenas por diversão. A polícia aparece, mas não dá suporte aos garotos, que precisam se defender sozinhos.

Amigos para Sempre (2019), Neil Burger Dell Scott está procurando uma forma de recomeçar a vida. Ele está em liberdade condicional há pouco tempo, desempregado e proibido de ver o filho. A oportunidade aparece quando ele é contratado para ser o cuidador de Phillip, um homem rico e tetraplégico que mora em uma sofisticada cobertura em Nova York. Aos poucos, nasce uma improvável amizade entre os dois, que redescobrem juntos a alegria de viver.

Square One: Michael Jackson (2019), Danny Wu Em 1993, o cantor Michael Jackson foi acusado publicamente de molestar um garoto de 13 anos de idade. “Square One” é um documentário investigativo independente que examina e rebate as alegações contra o rei do pop. O sobrinho do cantor, Taj Jackson, o jornalista Charles Thomson, a secretária jurídica Barry Rothman e outras testemunhas tentam mostrar que Michael Jackson foi apenas uma vítima do jornalismo sensacionalista.