Em 114 edições do Nobel de Literatura, apenas 15 mulheres foram premiadas. Saiba quem são elas

Nelly Sachs — 1966

Passaram-se 21 anos até que uma mulher ganhasse novamente o Prêmio Nobel de Literatura. A vencedora de 1966 foi Nelly Sachs, escritora alemã de raízes judias. Ela nasceu em Berlim, em 1891, e começou a escrever poesias aos 17 anos. Com o surgimento do nazismo, decidiu se aprofundar na literatura judaica e suas obras refletem os anseios e dores de seu povo. Em 1939, com o auxílio da escritora Selma Laferlöf, fugiu para a Suécia com sua mãe. Os demais familiares e o noivo de Nelly foram mortos em campos de extermínio. Entre as obras mais cultuadas da escritora, estão “O Die Schornsteine” (1947) e “Eli” (1951). Ela ganhou o Nobel juntamente com Shmuel Yosef Agnon, outro autor judeu. Nelly Sachs morreu em 1970, em Estocolmo.