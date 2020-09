As 10 melhores séries de suspense e terror para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video em 2020

Para os que gostam de tramas sombrias, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas séries com temática sobrenatural para assistir este ano. A seleção foi baseada em uma enquete da web que obteve mais de 14 mil votos, considerando apenas os que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, as plataformas mais populares no Brasil. Entre os seriados mais votados, estão clássicos como “Arquivo X” (1993), de Chris Carter; e produções recentes, como “Além da Imaginação” (2020), de Jordan Peele; e “Dark” (2017), dirigido por Baran bo Odar e Jantje Friese.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Além da Imaginação (2020), Jordan Peele Criada pelo mesmo diretor dos aclamados filmes “Corra!” (2017) e “Nós” (2019), esta série é uma releitura da produção homônima de 1959. Os episódios seguem personagens que vivem experiências transcendentais, como um humorista que descobre ter o poder de fazer pessoas desaparecerem, um jornalista que prevê um acidente de avião e um garoto youtuber que é eleito presidente dos EUA.

American Gods (2017), Bryan Fuller, Michael Green Após ser liberado da cadeia, o vigarista Shadow Moon recebe a proposta de trabalhar como segurança para o sr. Wednesdey, um homem que aparentemente não passa de um golpista que precisa de um guarda-costas, mas na verdade é um deus que está na Terra com uma missão: reunir todos os velhos deuses. O objetivo é que os seres mitológicos e bíblicos, que agora estão vivendo entre os humanos, lutem juntos contra entidades que estão se fortalecendo.

American Horror Story (2011), Ryan Murphy e Brad Falchuk “American Horror Story” é uma série de terror descrita como antológica, cada temporada conta uma história diferente. Na primeira, intitulada “Murder House”, a família Harmon se muda para uma mansão restaurada em busca de um recomeço, já que o casal tem passado por problemas. Enquanto tentam reacender o relacionamento e cuidar dos filhos, eles descobrem que a casa é assombrada pelos fantasmas de seus antigos habitantes.

Supernatural (2005), Robert Singer Os irmãos Sam e Dean Winchester descobrem que o pai deles, John, desapareceu durante uma viagem de caça. Mas, John não é um caçador comum, ele captura criaturas sobrenaturais que ameaçam os humanos. Sam e Dean foram criados para fazer a mesma coisa e percebem que chegou a hora de viajarem sozinhos pela América, investigando e combatendo eventos paranormais. Enquanto isso, buscam pistas sobre o pai.

Arquivo X (1993), Chris Carter Os agentes do FBI Fox Mulder e Dana Scully são os investigadores do Arquivo X, um acervo de casos não solucionados de atividades paranormais. Enquanto Mulder acredita que os casos envolvem uma conspiração do governo para esconder a existência de alienígenas, Scully é uma médica cética, designada para fazer análises científicas das descobertas de Mulder.

Netflix

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

Twin Peaks: The Return (2017), David Lynch A série dá sequência à história iniciada em “Twin Peaks”, lançada em 1991, que acompanhava a jornada do agente Dale Cooper para desvendar um brutal assassinato em uma pacata cidade interiorana. Neste retorno, Cooper está preso no Black Lodge, uma realidade paralela, e finalmente encontra uma forma de voltar ao mundo real. Enquanto isso, o delegado Hawk tenta solucionar os novos mistérios que surgem na cidade.

Stranger Things (2016), Matt e Ross Duffer Em novembro de 1983, na pequena cidade de Hawkins, o garoto Will, de apenas 12 anos, desaparece misteriosamente. Logo, o xerife Jim Hooper inicia uma operação para encontrá-lo. Mas, os amigos de Will decidem procurá-lo por conta própria e, durante a busca, conhecem Eleven, uma garota com poderes telecinéticos que diz saber onde o garoto desaparecido está.

Lúcifer (2016), Tom Kapinos e Joe Henderson Lúcifer Morningstar, também conhecido como Senhor do Inferno, está cansado de ser apenas uma peça nos jogos de Deus e decide abandonar seu trono no Inferno para viver em Los Angeles, onde abre sua própria boate. Bonito e inteligente, Lúcifer tem o poder de arrancar confissões das pessoas e decide usar sua habilidade para ajudar a polícia local. Ele trabalha ao lado da detetive Chloe Decker, por quem acaba se apaixonando