10 séries do Amazon Prime Video que justificam o cancelamento de sua assinatura da Netflix

Good Omens (2019), Douglas Mackinnon

Baseado no romance homônimo de Terry Pratchett e Neil Gaiman, a série se passa quando o Armagedon se aproxima para aniquilar a humanidade. Os exércitos do bem e do mal já estão preparados e tudo parece estar a caminho do fim. Mas, o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, acostumados a viver entre os homens, não querem que a Terra seja destruída. Então, eles se unem para encontrar o anticristo, o filho do diabo, e parar o Apocalipse.